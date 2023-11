Le notizie più importanti di oggi 14 novembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, martedì 14 novembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Hanno portato subito a una svolta le indagini dei carabinieri per i due omicidi avvenuti nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 novembre a Sermoneta e Bella Farnia. Per la morte di un giovane di 30 anni di origini nigeriane ucciso in via Dormigliosa, nel centro lepino, i militari hanno infatti sottoposto a fermo un connazionale. Per il delitto di un 48enne bracciante indiano nella frazione di Sabaudia sono stati invece fermati due uomini della stessa nazionalità.

- Controlli nelle mense scolastiche pontine. Ha infatti interessato anche la provincia di Latina l'operazione condotta dai carabinieri del Nas volta alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatarie della gestione delle mense degli istituti scolastici. Nel territorio pontino sono state ispezionate 21 attività, la metà delle quali sono risultate non conformi (qui il bilancio dei controlli)

- E’ stato trovato in possesso di quasi mezzo chilo di cocaina il giovane di 32 anni arrestato dalla guardia di finanza a Terracina. La droga è stata rivenuta in un capannone nel corso di una perquisizione, e dopo l’interrogatorio di convalida il giudice ha disposto per il ragazzo la detenzione in carcere.

- Occupato in maniera abusiva, è stato liberato dalla polizia un alloggio Ater che si aggiunge così agli altri 32 recuperati e restituiti all’ente proprietario solo nel 2023. Dopo i lavori di ripristino e ristrutturazione verrà assegnato agli aventi diritto sulla base della graduatoria.

- Latina è il capoluogo nel Lazio in cui si paga di più per la tassa sui rifiuti, e tra i 10 più cari a livello nazionale ed è anche quello in cui nell'anno in corso è stato registrato l’aumento più alto della Tari, pari al 31,2%. Questo è il quadro che emerge dalla annuale rilevazione dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva che analizza il costo sostenuto nel 2023 per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia. Davanti a questi dati, critiche alla maggioranza sono arrivate da Pd e Lbc.