Le notizie più importanti di oggi 14 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, sabato 14 ottobre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

Movida osservata speciale a Latina: un servizio straordinario è stato predisposto dai carabinieri che hanno concentrato i controlli nelle zone maggiormente frequentate dai giovani. Nelle aiuole di piazza San Marco è stato trovato un coltello che era stato nascosto, mentre nella zona dei pub è stato sanzionato un locale (qui il bilancio dei controlli).

- Chiosco-bar in fiamme nella notte: è accaduto a Santi Cosma e Damiano dove sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri sono stati impegnati a domare le fiamme che comunque hanno causato grandi danni alla struttura. Indagano i militari dell’Arma.

- E su un altro incendio sono in corso le indagini della polizia, quello divampato la notte scorsa sulla Pontina a Latina all’interno di un vasto capannone adibito a deposito di materiale in genere. Anche in questo caso le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco.

- Due milioni di euro per la Asl di Latina assegnati dalla giunta regionale guidata da Francesco Rocca: i finanziamenti sono previsti per gli ospedali Santa Maria Goretti del capoluogo, Dono Svizzero di Formia, Alfredo Fiorini di Terracina e San Giovanni di Dio di Fondi, andando a completare gli interventi programmati.