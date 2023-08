Le notizie più importanti di oggi 15 agosto 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo insieme la giornata di oggi, martedì 15 agosto, attraverso le notizie e i fatti più importanti avvenuti a Latina e nella sua provincia.

- E’ in lieve calo negli ultimi mesi il numero di incidenti stradali in provincia di Latina ma rimane alta l’attenzione sul tema della sicurezza sulle strade. In prima linea la polizia stradale che lavora sul doppio binario della repressione ma anche della prevenzione. Ne abbiamo parlato con il comandante provinciale Gian Luca Porroni (qui nel dettaglio).

- E’ lutto per la morte di Sandro Micheli che si è spento oggi nella sua abitazione a Pontinia. Il popolare personaggio televisivo, fondatore e anima di SL48, è venuto a mancare all’età di 77 anni dopo una lunga malattia. Domani la celebrazione dei funerali (il ricordo).

- Pauroso incidente sull’isola di Ponza sta un taxi minivan e un’auto: in totale sono state cinque le persone rimaste ferite. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e per il soccorso della persona in condizioni più gravi. Dinamica al vaglio della polizia locale.

- Pugno duro anche da parte dell’amministrazione di Gaeta per il contrasto all’errato conferimento dei rifiuti. Scattano infatti le prime multe, sia per i cittadini - di 200 euro - che per le attività commerciali - di 500 euro -.