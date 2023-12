Le notizie più importanti di oggi 15 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, venerdì 15 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- La giornata si è aperta con una tragedia sui binari avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di Priverno. Un uomo è morto investito da un treno in transito. Da quanto si apprende la vittima è di origini straniere e la polizia ferroviaria sta indagando per risalire alla sua identità. Pesanti le ripercussioni che si sono registrate sulla circolazione dei treni sulla linea Roma- Napoli via Formia.

- Ancora una notizia sullo scandalo legato alla cooperativa Karibu. Il giudice per l'udienza preliminare Pierpaolo Bortone ha rinviato a giudizio le quattro persone indagate nell'inchiesta. Si tratta di Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo, moglie e suocera del deputato Aboubakar Soumahoro; del cognato Michel Rukundo e di Ghislaine Ada Ndongo, collaboratrice della coop Karibu, chiamati a rispondere di reati fiscali, mancati versamenti e false fatture nell'ambito della gestione di Karibu e del consorzio Aid. Processo a gennaio.

- Una storia di stalking che arriva da Fondi, ma questa volta la vittima è un uomo. Una ragazza si è invaghita del cliente del bar dove lavorava e lo ha perseguitato con centinaia di messaggi, arrivando poi a minacciarlo con un coltello. La donna è stata rinviata a giudizio per atti persecutori (qui l'articolo).

- E' stato piicchiato e segregato per quattro ore in un appartamento per un debito di droga. Sono i dettagli che emergono dalle carte dell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere un 19enne di Latina, accusato in concorso di tentata estorsione in concorso, sequestro di persona, costrizione a commettere reato con violenza e minaccia con l'uso di armi. Alla base di tutto un debito di droga che la vittima, 22enne del capoluogo, non riusciva a pagare (qui l'articolo completo).

- Il bilancio della questura dell'operazione straordinaria interforze Alto impatto, che ha riguardato ancora una volta il quartiere Nicolosi.