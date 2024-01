Le notizie più importanti di oggi 15 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, lunedì 15 gennaio, attraverso le notizie e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Danneggiavano auto in transito lanciato oggetti. Due uomini, di 27 e 50 anni, sono stati identificati dai carabinieri di Priverno e denunciati in stato di libertà. Ad accorgersene sono stati due ragazzi che transitavano in auto nei pressi di un distributore di benzina e hanno visto che i due avevano lanciato una tanica con cui era stato colpito un faro anteriore. Poco prima sempre a Priverno un'altra auto era stata danneggiata con un'accetta.

- Condannato a quattro anni di carcere il 19enne arrestato lo scorso giugno per un'aggressione avvenuta alle autolinee di Latina. Era accusato di furto e lesioni aggravate e ha chiesto di essere processato con rito abbreviato. Il 19enne aveva agito insieme ad altre persone tuttora mai individuate. La vittima era stata accerchiata e aggredita perché il gruppo voleva impadronirsi dei suoi occhiali da sole e dello smartphone. L’uomo era stato prima immobilizzato poi colpito con calci e pugni, salvato solo dall’intervento di alcuni passanti che in quel momento si trovavano nel piazzale delle autolinee.

- A tre anni dall'assassino di Veronica De Nitto, la 34enne di Latina uccisa nel 2021 negli Stati Uniti, un flash mob è stato organizzato questa mattina in Piazza del Popolo, alla presenza del padre Luigi, dell'avvocato della famiglia Valerio Masci, della sindaca Celentano e di decine di studenti del liceo Majorana che hanno voluto partecipare alla manifestazione. "Questa è la giornata di Veronica - ha detto il padre - Per la prima volta dopo tre anni sento la città vicina e partecipe di questo dramma".

- Una rapina da 10mila euro consumata nel 2020 ai danni di un distributore di benzina. Il titolare era stato minacciato con un fucile a canne mozze e costretto a consegnare il denaro contenuto nelle colonnine del distributore automatico. Uno dei due malviventi è stato ora arrestato dai carabinieri. Di recente infatti, arrestato per un altro reato, è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare e trovato in possesso dell'arma alterata, la stessa utilizzata per compiere il colpo.

- Più di duemila sono stati i controlli effettuati nel corso del 2023 da Abc in materia di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e di mancata differenziazione dei materiali. Tante sono state infatti le verifiche degli ispettori ambientali dell'azienda speciale e 177 le contravvenzioni elevate con l'ausilio delle fototrappole. Delle 177 sanzioni elevati, il 60% ha riguardato residenti, il restante 40% utenti provenienti da comuni limitrofi.