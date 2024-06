Le notizie più importanti di oggi 15 giugno 2024 a Latina e in provincia

Cosa è successo oggi? Ecco il riepilogo di questo sabato 15 giugno attraverso le notizie più importanti della giornata, i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Giornata movimentata quella di oggi in via Ariosto a Latina dove questa mattina sono intervenuti i carabinieri in seguito a una segnalazione al 112 da parte di un cittadino che ha riferito di aver udito degli spari e le grida di una donna. Sul posto sono intervenuti appunto i militari insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco. Gli accertamenti per capire quanto accaduto sono andati avanti per ore fino a quando nel pomeriggio l’allarme è rientrato (cosa è accaduto in via Ariosto).

- Una giovane di 25 anni è stata denunciata a Lenola per una rapina in casa di un anziano poi finito in ospedale. La ragazza dopo essere entrata nell’abitazione ha raggiunto il 70enne nella camera da letto dove lo ha colpito con schiaffi e pugni. Da qui ha rubato 1000 euro e un cellulare, poi ha costretto l’uomo a uscire per prelevare altri 50 auro da uno sportello bancomat.

- Servizi Alto Impatto a Terracina da parte dei carabinieri. Oltre ai posti di blocco in strada sono stati effettuati anche controlli in due esercizi commerciali che hanno portato a 5mila euro di sanzioni e al sequestro di 20 chili di alimenti non tracciati.

- Momenti di paura a Latina dove un cittadino straniero, irregolare sul territorio, ha dato in escandescenze colpendo prima un uomo con un pugno e scagliandosi poi, armato di una sedia, contro una donna. I fatti sono accaduti all’esterno di un esercizio commerciale. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Squadra volante che lo hanno denunciato e predisposto il suo rimpatrio.

- “Un’economia tra luce e ombre: cresce l’occupazione ma le famiglie restano fragili”: con queste parole l’Ugl commenta i dati sull’economia del Lazio presentati da Banca D’Italia. “Il trend dell’occupazione cresce, ma per confermarlo ancora a lungo occorre lavorare tutti assieme per renderla costante nel tempo. Questo ancora non basta per aiutare le famiglie a vivere nella serenità”, dichiarano dal sindacato.