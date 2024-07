Le notizie più importanti di oggi 15 luglio 2024 a Latina e in provincia

Cosa è accaduto oggi sul territorio pontino? Ecco un breve riepilogo delle notizie e dei fatti principali che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Una notizia dell'ultima ora a Latina. Devastante incendio alle porte del capoluogo. Brucia lo stabilimento Farla, società cooperativa che si occupa della distribuzione di farmaci. Una grossa nube nera è ben visibile anche a diversi chilometri di distanza.

- La giornata si è aperta purtroppo con l'ennesima tragedia sulle strade. Tragico il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica sera sulla Cori Giulianello: tre morti, due dei quali minorenni. A perdere la vita Ezio Marchetti, 44enne di Sezze, Alice Carconi e Cristian Spirito, di 14 e 16 anni. I due giovani fidanzatini erano in sella a un motorino quando si sono scontrati frontalmente con la moto di Marchetti. Un impatto devastato che non ha lasciato scampo a nessuno. I mezzi hanno preso fuoco e i tre sono sbalzati per diversi metri sull'asfalto. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori. A Cori la comunità è sconvolta e il sindaco ha annunciato lutto cittadino per il giorno dei funerali.

- Un altro caso di cronaca riguarda l'arresto di uno studente universitario di Pontinia per pedopornografia. Il materiale che ritrae bambini e adolescenti è stato rinvenuto nel computer di un 25enne nell'ambito delle indagini condotte dalla polizia postale. Da quanto emerso, nel periodo compreso tra il 2019 e oggi il ragazzo avrebbe scaricato quella che gli investigatori definiscono una ingente quantità di video dal contenuto inequivocabile.

- A Latina si insedia la nuova prefetta Vittoria Ciaramella, classe 1961, originaria di Napoli. Per lei è quasi un "ritorno a casa", visto che a Latina aveva già ricoperto l'incarico di vicaria del prefetto. Il punto sulle priorità da affrontare: il caporalato, con la morte di Satnam, e la criminalità organizzata con gli arresti ad Aprilia, compreso quello del sindaco. Valutazioni in corso sull'ipotesi di richiedere una commissione d'accesso al Comune di Aprilia.

- Gradimento dei sindaci: Matilde Celentano è al quarto posto nella classifica nazionale. Ma è la prima donna in graduatoria. Sono i risultati di Governance poll 2024 pubblicato sul Sole 24 Ore. "E' un iconoscimento che riflette non solo il mio impegno personale, ma soprattutto il lavoro collettivo dell'amministrazione", ha commentato la prima cittadina di Latina.

- Sanità: accessi in aumento per l'Ambufest di Latina, l'ambulatorio della Asl aperto nei giorni festivi e prefestivi. L'azienda sanitaria comunica che, da gennaio ad oggi, gli accessi sono stati oltre 3mila.

- Era accusata di aver provocato la morte per tumore del marito. Ma è stata assolta. La vicenda riguarda la morte di Bruno Vaccarini, di Terracina. La moglie, una donna di origine polacca, era imputata per omicidio. Secondo l'accusa lo aveva fatto curare con farmaci alternativi e prodotti da erboristeria (qui l'articolo completo).