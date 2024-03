Le notizie più importanti di oggi 15 marzo 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, venerdì 15 marzo, attraverso le notizie e i fatti principali che hanno interessato Latina e il resto della provincia pontina.

- Tragedia sulle strade. Questa mattina un incidente stradale si è verificato lungo la Pontina Vecchia, tra i territori di Aprilia e Ardea, all'altezza del km 37,400. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 70 anni che era alla guida di una Jeep Cherokee. Il veicolo si è scontrato con un’autobetoniera che trasportava cemento. Inutili si sono rivelati per lui i soccorsi.

- Un giovane insospettabile, sconosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ad Aprilia dalla polizia nel corso del servizio straordinario di controllo Alto impatto. In auto aveva una pistola giocattolo e dei coltelli, mentre in casa, nel corso di una perquisizione, sono state scoperte altre armi: sei pistole e un fucile. In corso ulteriori accertamenti per comprendere la provenienza delle armi e il ruolo del 23enne negli ambienti criminali cittadini.

- Erano accusati di aver maltrattato la nipote che era stata loro affidata. Il figlio di lei doveva rispondere anche di abusi sessuali. Il processo a carico di una coppia e di un giovane si è concluso con tre assoluzioni. Secondo l’accusa l’uomo e la donna, nella cui abitazione di Borgo Sabotino abitava la ragazza 20enne, avrebbero intimorito la giovane minacciandola di interrompere gli aiuti economici alla sua famiglia e di far intervenire i servizi sociali nel caso in cui lei fosse andata via dalla loro casa per tornare dalla madre. L’uomo l’avrebbe inoltre percossa e insultata con pesanti offese in più di una occasione, mentre il figlio della donna avrebbe commesso nei suoi confronti un abuso sessuale.

- "Gli edifici di fondazione di Latina siano dichiarati siti Patrimonio Mondiale Unesco”. La deputata della Lega Miele ha presentato una risoluzione in commissione Cultura: "Un risultato che auspico per la nostra città".

- Estorsione in chiesa. un 34enne di Aprilia è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per aver minacciato un prete intimandogli di consegnare il denaro.