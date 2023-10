Le notizie più importanti di oggi 15 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo insieme la giornata di oggi, sabato 14 ottobre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Proseguono i controlli dei carabinieri della Compagnia di Latina che continuano a mantenere alta l’attenzione sulle aree del centro cittadino. Nelle scorse ore sono state sottoposte a controllo nel capoluogo pontino le zone del parco Falcone e Borsellino, piazza del Popolo, piazza San Marco e la zona dove sono ubicati i numerosi pub: icomplessivamente sono stati sottoposti a verifica e sono state controllate 53 persone e 22 mezzi. (Il bilancio dei controlli)

- Latina è in assoluto il più sovraffollato della Regione con un tasso effettivo del 170% . Ma non solo. Questi numeri lo inseriscono al 15esimo posto sul territorio nazionale seguito da Civitavecchia con un tasso del 168% che si colloca al 17esimo posto. La struttura di via Aspromonte, a fronte di una capienza di 77 persone, a oggi ne ospita 129. (Qui la notizia per intero)

- Ritorno alla vittoria in casa per il Latina calcio contro il Monopoli e classifica bella, che parla di un secondo posto alla pari di Benevento e Foggia. Il Latina sta trovando la sua dimensione e dopo otto turni di campionato non si può più parlare di exploit. (La cronaca della partita)

- Un eterno cantiere a cielo aperto con lavori dei quali non si conosce la fine. La segnalazione riguarda il parco Evergreen di via Roccagorga e arriva dalla consigliera del Partito democratico, Daniela Fiore, che con i colleghi del gruppo del Pd sta vigilando sull'andamento degli interventi previsti nel quadro del progetto Upper. (Qui la notizia)