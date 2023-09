Le notizie più importanti di oggi 15 settembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, venerdì 15 settembre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- La giornata si è conclusa con la notizia di un sospetto caso di Dengue a Cisterna: una situazione che ha messo subito in allerta l’amministrazone. Il sindaco Mantini infatti emesso una ordinanza contingibile e urgente per “l’allerta di un caso sospetto e la relativa disinfestazione, legate all'Arbovirosi Dengue da importazione, in un’area specifica della località di Borgo Flora” (qui tutti i particolari sulla notizia).

- Una giovane coppia è stata arrestata a Terracina dalla polizia con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di droga. I due ragazzi, lui 23enne e lei di 25 anni, litigavano in maniera talmente animata perché la ragazza non voleva che il suo compagno facesse uso di stupefacent,i ma le loro grida hanno disturbato alcuni residenti del palazzo che hanno chiamato le forze dell’ordine; così la polizia ha trovato la droga nell’appartamento. per i due sono scatatte le manette.

- Un gravissimo episodio di violenza si è verificato ad Aprilia, nei pressi dello stadio Quinto Ricci. Vittima un uomo di 36 anni aggredito da un gruppo di persone, pestato a sangue e poi rapinato di una catenina e dei pochi contanti che aveva con sé. Ferma condanna del sindaco che torna a ribadire l’importanza dell’istituzione del commissariato di polizia in città.

- Assolto grazie al Gps: questa la sentenza del giudice nei confronti di un uomo di 40 anni di origini indiane che era stato arrestato perché considerato l’autore di una rapina ai danni di una donna in via Romagnoli. L’arresto era scattato proprio in seguito al riconoscimento effettuato dalla vittima che invece si è rivelato un errore. Errore che è stato possibile dimostrare grazie al tracciamento del Gps, elemento fondamentale per arrivare all’assoluzione del 40enne.