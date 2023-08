Le notizie più importanti di oggi 16 agosto 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, mercoledì 16 agosto, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato la città di Latina e il resto del territorio pontino.

- Tragico Ferragosto sulle strade della provincia pontina: una donna di 38 anni ha deceduta in seguito a un incidente avvenuto ad Aprilia nella notte tra il 14 e il 15 agosto. L'auto condotta dalla 38enne, che era insieme alla figlia, è uscita fuori strada andando a impattare contro un albero in via Aldo Moro. Inutili i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri.

- Soccorsi in mare, controlli sulle spiagge, vigilanza e sequestri: è stato un Ferragosto di lavoro intenso per la Guardia costiera impegnata su tutto il litorale pontino. Numerose infatti sono state le richieste di assistenza arrivate attraverso il 1530 e il numero unico 112. A Ponza i militari sono intervenuti per soccorrere padre e figlio che erano a bordo di un tender ribaltato e altri interventi sono stati necessari a San Felice Circeo e Terracina (qui il bilancio nel dettaglio). Ma non sono mancati i servizi di vigilanza con oltre mille controlli via terra e in mare. Decine le sanzioni per per circa 30.000 euro (il bilancio totale).

- Controlli serrati sono stati predisposti anche dalla polizia per la notte di Ferragosto. Una notte movimentata sul litorale pontino. Molti gli interventi degli agenti in diversi comuni per sinistri stradali, liti, segnalazioni di risse e per una donna anziana che si era allontanata dalla propria abitazione (il bilancio totale).

- Ladri senza scrupoli hanno devastato la sede di Aprilia del Banco Alimentare del Lazio rubando anche cibo, che era destinato ai bisognosi e un furgoncino. “Siamo tristi, amareggiati e anche un po' preoccupati” hanno commentato i volontari.

- Misteriosi manifesti sono stati affissi in diverse zone di Latina con le scritte “Giù le mani da Abc” e “Con Latina Ambiente si è banchettato, con Abc no al privato”. Non si conosce al momento la ragione per cui siano stati attaccati né la matrice e sul caso è intervenuto il movimento Lbc che si è comunque detto estraneo all’episodio.