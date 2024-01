Le notizie più importanti di oggi 16 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, martedì 16 gennaio, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti della città di Latina e della provincia.

- "Abbiamo vissuto un incubo: abbiamo sentito un rumore forte mentre eravamo a letto e quando siamo scesi l’auto stava bruciando con fiamme che arrivavano al primo piano”. A parlare la consigliera Maria Grazia Cioffi nel corso dell’ultima udienza del processo a carico dell’uomo ritenuto responsabile dell’attentato incendiario messo a segno nei suoi confronti a settembre 2019. E’ stata lei stessa in aula a raccontare gli eventi di quella sera e dei mesi successivi.

- In tribunale una nuova udienza del processo Arpalo, con l'attenzione puntata sui foglietti ritrovati all’interno dello studio legale di Paolo Censi dopo che l’avvocato si tolse la vita il 23 dicembre 2015. Sul banco degli imputati, tra gli altri, l'ex parlamentare di Fratelli d’Italia Pasquale Maietta, insieme a Paola Cavicchi e Fabrizio Colletti. Quei "pizzini" contenevano infatti alcune frasi che si erano scambiati il legale e Coletti, appunti scritti durante una conversazione avvenuta pochi giorni prima del suicidio dell'avvocato (qui la notizia completa).

- Era stata arrestata nel 2020 a Latina, in un appartamento al palazzo di vetro dove viveva, accusata di fare propaganda all'Isis sui social, ritenuta responsabile di associazione con finalità di terrorismo internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo. La donna, Janet Zouabi, 38enne, di nazionalità tunisina, è stata ora condannata anche in appello, ma con la pena ridotta da cinque anni a tre anni e mezzo.

- Una notizia anche di sanità. All'ospedale Goretti di Latina è stata inaugurata una nuova sala operatoria day surgery e chirurgia amulatoriale, ricavata da una vecchia sala dismesso al quarto piano del nosocomio. La struttura è stata realizzata grazie ai fondi del Giuileo destinati al potenziamento dell'offerta sanitaria, per un investimento complessivo di circa 424mila euro. Sarà utilizzata prevalentemente per interventi di chirurgia minore.

- Un violento incendio divampato nella tarda serata di lunedì 15 gennaio ha creato allarme in una palazzina di via Bixio, a pochi passi dal centro di Latina. Il rogo ha interessato uno degli appartamenti al primo piano dello stabile, scatenato con ogni probabilità di candele accese nell'abitazione perché le utenze erano staccate. Molta paura e tanti danni ma per fortuna nessuna grave conseguenza per i residenti.