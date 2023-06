Le notizie più importanti di oggi 16 giugno 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, venerdì 16 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Tragico incidente nel pomeriggio in via Nettuno a Latina in cui ha perso la vita un uomo di 62 anni. Per lui è stato fatale lo scontro tra il furgone su cui viaggiava e un camion; nel sinistro coinvolta anche una vettura. Inutili i soccorsi prestati al 62enne; feriti il conducente del mezzo pesante e la donna alla guida dell’auto. Dinamica al vaglio della polizia stradale.

- È stata rinviata al 20 ottobre l'udienza preliminare a carico Annalisa Muzio indagata per omicidio stradale. I fatti risalgono al settembre 2021: quella sera l’esponente di Fare Latina, attuale assessore all'Urbanistica del Comune di Latina e all'epoca candidata sindaco alle amministrative, mentre era alla guida della sua auto aveva colpito l’insegnante in pensione Giorgio Pedaci che cadendo aveva sbattuto la testa; l’uomo era deceduto un mese dopo.

- Condanna a cinque anni, nel processo con rito abbreviato, per un giovane di 28 anni arrestato a dicembre dello scorso anno ad Aprilia dopo essere stato trovato in possesso di 14 chili di droga e di un fucile con matricola abrasa. Nel corso della perquisizione i carabinieri avevano scovato 850 piante di marijuana alte circa 2 metri coltivate in una serra sotterranea a cui si accedeva tramite una botola.

- Agghiacciante la storia che arriva dalla Pontina dove da un’auto in corsa è stato lanciato un cane poi abbandonato senza vita sul ciglio della strada. Una scena terribile che è stata notata da un’automobilista che ha immediatamente avvisato l'Oipa, la sezione di Latina dell'Organizzazione italiana protezione animali.

- Un uomo di 36 anni di Terracina è stato arrestato per maltrattamenti. L’arresto è l’epilogo di una escalation di episodi di aggressioni e di violenze nei confronti della ex compagna che negli ultimi tempi, dopo la fine della convivenza della coppia, si erano acuiti. Fino a due giorni fa quando dopo una nuova segnalazione della vittima l'uomo è finito in carcere.