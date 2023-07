Riviviamo insieme la giornata di oggi, domenica 16 luglio, attraverso le notizie e le storie più interessanti che hanno riguardato la città di Latina e il resto della provincia pontina:

- Violenta aggressione a Norma con un uomo finito in ospedale con una prognosi di 30 giorni: un’aggressione che è stata l’epilogo di una discussione tra la vittima e una coppia di giovani che si era appartata in una strada del centro del paese.

- Nuova rapina ad Aprilia, la quarta in circa 10 giorni. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al bandito solitario che nel tardo pomeriggio di venerdì è entrato in azione nel negozio Arcaplanet di via Mozart e per capire se possa essere lo stesso che la scorsa settimana ha rapinato altre tre attività commerciali nella stessa zona.

- Sono stati rafforzati i controlli da parte della Questura con l’arrivo dell’estate, in particolare nelle città del litorale pontino. Nella giornata di oggi è stato stilato il bilancio dei servizi della polizia che tra le giornate di giovedì 13 luglio e quella di ieri sono stati effettuati tra Sperlonga, Sabaudia e Terracina.

- 311 progetti per un importo totale di 274,66 milioni di euro: questa la fotografia scattata sulla provincia dalla Uil di Latina che ha realizzato un approfondimento per monitorare le risorse e gli interventi che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dovranno assicurare crescita economica, sostenibile e strutturale al territorio pontino (qui tutti i dati del Pnrr nella provincia pontina).