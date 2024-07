Le notizie più importanti di oggi 16 luglio 2024 a Latina e in provincia

Ecco un breve riepilogo delle notizie e dei fatti principali che hanno interessato oggi, martedì 16 luglio, Latina e la sua provincia.

- Ancora l'incendio allo stabilimento Farla di Latina. Nella notte la sindaca Matilde Celentano ha emesso un'ordinanza in cui invita la popolazione residente nel raggio di un chilometro dal capannone andato a fuoco a non aprire le finestre. Il vasto rogo divampato lunedì sera ha completamente distrutto la struttura che si trova su via Monti Lepini, che si occupa dello stoccaggio e della distribuzione dei farmaci. Non è ancora chiaro quali siano i materiali bruciati e se ci siano rischi per la cittadinanza a causa della nube nera che si è diffusa su tutto il territorio. L'Arpa sta monitorando la situazione e ha installato centraline per verificare la presenza di microinquinanti.

- Dramma al lido di Latina. Un uomo di 39 anni ha accusato un malore mentre faceva il bagno al mare ed è morto. La tragedia all'altezza di Foce Verde. Inutili i soccorsi per l'uomo. Un bagnino ha riportato il 39enne a riva e i soccorritori del 118 hanno tentato invano di rianimarlo.

- Scattano 10 Daspo urbani a Sezze per la rissa che lo scorso aprile portò all'espolosione di un colpo di arma da fuoco che ferì accidentalmente una ragazza vicino a un bar del centro del paese.

- Scoperta un'evasione milionaria dalla guardia di finanza da parte di una società che opera nel settore del commercio all'ingrosso di ricambi auto. Le fiamme gialle hanno sequestrato beni e società a un imprenditore pontino di 55 anni. L'indagine scaturita da una verifica fiscale dell'Agenzia delle entrate. Sotto chiave anche una costosa Porsche.

- C'è apprensione per il futuro dei lavoratori del punto vendita Orizzonte di Terracina interessato da un incendio lo scorso 11 luglio. A esprimere preoccupazione Gianfranco Cartisano della Ulltucs di Latina alla luce di quanto accaduto a Castel Romano nella struttura dello stesso gruppo dove, dopo un rogo, i dipendenti sono rimasti non soltanto senza lavoro ma anche senza ammortizzatori sociali.