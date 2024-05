Le notizie più importanti di oggi 16 maggio 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie più importanti di giornata? Ecco il racconto di questo giovedì 16 maggio, attraverso i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Tentata rapina in una pizzeria ad Aprilia. Ad agire due malviventi armati di pistola che hanno fatto irruzione nel locale con in testa caschi integrali che coprivano i volti. Il colpo è saltato grazie all’intervento di un dipendente che nei momenti concitati è stato ferito con il calcio dell’arma, ma che così è riuscito a mettere in fuga i banditi rimasti a bocca asciutta. Indagano i carabinieri.

- Auto, società e conti correnti: è stato sequestrato il patrimonio di un uomo di 47 anni, già imputato in un procedimento penale per traffico di stupefacenti. Gli accertamenti, scaturiti dall’operazione Jars che nel febbraio scorso a Fondi portò a 14 arresti, hanno evidenziato che il patrimonio riconducibile a l’uomo è sproporzionato rispetto al reddito ufficialmente dichiarato.

- Sono arrivate invece le prime 5 condanne nell’ambito del processo figlio dell’operazione Ade con cui un anno fa fu smantellata una organizzazione dedita allo spaccio di ingenti quantitativi di droga del tipo hashish, marijuana, cocaina ed amnesia e attiva in particolare su Latina, Priverno e i Monti Lepini.

- Stretta sul quartiere Nicolosi a Latina: arriva l’ordinanza anti-degrado. Il provvedimento è stato firmato dalla sindaca Matilde Celentano e avrà validità per 4 mesi. Viene vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico, come anche la vendita di alcolici da asporto. Multa da 500 euro per i trasgressori (tutti i particolari sull’ordinanza).

- E' stato fissato per il 12 settembre prossimo l'inizio del processo di secondo grado a carico di Angelo Travali, condannato a 21 anni di carcere per l'omicidio di Nicolas Giuroiu. Il verdetto, ora impugnato dalla difesa, era stato emesso il 23 novembre dello scorso anno dalla Corte di assise di Latina che aveva riconosciuto l'imputato responsabile della morte del giovane, ucciso e poi gettato in una vasca per liquami l’8 marzo 2014 a borgo Sabotino.