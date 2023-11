Le notizie più importanti di oggi 16 novembre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, giovedì 16 novembre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Non ce l'ha fatta l'uomo travolto ieri da un'auto mentre percorreva in bicicletta un tratto della Pontina, all'altezza del chilometro 89,100, nel territorio di Sabaudia. L'uomo, 37 anni, operaio di nazionalità indiana, era stato trasportato in eliambulanza al Goretti e ricoverato in Rianimazione. Già nel pomeriggio, ooche ore dopo l'arrivo in ospedale, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso (la notizia).

- Un maxi sequestro di stupefacente è stato eseguito dai carabinieri a Terracina. Con l'ausilio delle unità cinofile i militari hanno trovato e sequestrato nell'appartamento di un 46enne del luogo 800 grammi di hashish. L'uomo è finito in carcere (la notizia completa).

- "Ideatore di articolati modelli realizzati nel tempo con la compartecipazione di altri soggetti grazie ai quali veniva illecitamente alimentato nel territorio pontino il tessuto economico di numerose imprese operanti nel settore della logistica e del trasporto consentendo a queste e a Pasquale Maietta di conseguire ingenti profitti illeciti a danno dell’Erario”. Questo il profilo che gli investigatori tracciano di Pasquale Maietta, ex parlamentare di Fratelli d'Italia, al quale è stato applicato un nuovo decreto di sequestro per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro (la notizia completa).

- Controlli dei carabinieri del Nas anche sulla ristorazione itinerante. Nei comuni di Sezze e Fondi i millitari hanno proceduto al sequestro di 40 chili di alimenti e di 20 litri di vino. I prodotti alimentari erano in parte mancanti di documentazioni che attestava la tracciabilità, in parte conservati a temperatura non controllata. Rilevate altre irregolarità e violazioni al Codice della strada (la notizia completa).

- Resta in carcere David Joj, il 35enne di nazionalità nigeriana arrestato per l'omicidio di un connazionale avvenuto nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 novembre all'interno di un casolare nelle campagne di Sermoneta. L'uomo è comparso questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per l'udienza di convalida. Ha risposto alle domande del magistrato e negato di avere ucciso il connazionale. La vittima era stata rinvenuta a terra in una pozza di sangue con una ferita lacero contusa all'altezza del collo compatibile, secondo i primi accertamenti, con un colpo inferto con un collo di bottiglia si era tenuta una festa (qui la notizia).