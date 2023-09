Le notizie più importanti di oggi 16 settembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, sabato 16 settembre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Rifiuti, urbanistica e agromafie: sono questi i nuovi interessi dei clan nel territorio pontino. È la relazione semestrale al Parlamento della Direzione investigativa antimafia a scattare una fotografia su Latina e la sua provincia, e a raccontare come camorra e 'ndrangheta coesistono con i gruppi locali dei Di Silvio, Ciarelli e Travali.

- Porto di armi od oggetti atti a offendere, minaccia aggravata e ubriachezza molesta: questi i reati per cui è stato denunciato a San Felice Circeo un uomo di 62 anni. Dopo aver litigato con un avventore in un bar, infatti, il 62enne è andato via per poi tornare armato di una pistola che poi si è rivelata essere una replica, a salve, di quelle in dotazione alle forze di polizia e che è stata sequestrata.

- Un cantiere senza autorizzazione e con una segnaletica non conforme: questa la scoperta fatta dalla polizia stradale durante alcuni controlli sulla Pontina. I lavori sono stati bloccati e la ditta sanzionata.

- E’ stata una notte di controlli sulle strade di Latina da parte della polizia stradale con il principale obiettivo quello di contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e droga. Presidiate le principali arterie cittadine e le zone nei pressi delle discoteche e dei luoghi di ritrovo più frequentati nel corso dei weekend. Qui il bilancio del servizio