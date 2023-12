Le notizie più importanti di oggi 17 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, domenica 17 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- E’ arrivato a Latina nel pomeriggio il presidente del Senato Ignazio La Russa ospite d’eccezione del concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato al teatro D’Annunzio; evento che anticipa gli appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale per il 18 dicembre, giorno del 91esimo compleanno della città. “Non potevo mancare” ha detto ai cronisti prima del concerto.

- Padre e figlio sono stati arrestati dai carabinieri perché considerati gli autori dell’aggressione a un operaio picchiato, minacciato e derubato dell’auto. I fatti sono avvenuti a Sezze ma i due uomini sono stati intercettati, grazie all’impianto satellitare di cui disponeva il mezzo, nel territorio di Aprilia dove sono finiti in manette.

- E dopo un inseguimento tra le province di Frosinone e Latina sono stati arrestati due uomini in fuga da Amaseno. A mettere sulle loro tracce i carabinieri è stata la segnalazione per la presenza di un’auto sospetta in zona; bloccati al termine della fuga a Sonnino nel corso di perquisizioni che hanno interessato anche le loro abitazioni i due ladri sono stati trovati in possesso di armi e droga.

- Ha interessato nuovamente il territorio tra i quartieri Q4 e Q5 l’operazione ad “Alto Impatto” dei carabinieri in campo in coordinamento con la Questura e il comando provinciale della Guardia di Finanza. Le verifiche, in materia di sicurezza alimentare, igiene e sicurezza degli alimenti, hanno interessato tre attività commerciali; controlli sono stati effettuati anche in strada.

- A una settimana dal ricovero nel reparto di cardiologia per un malore, a cui aveva fatto seguito un intervento non programmato, è stato dimesso il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto. Lasciato l’ospedale il primo cittadino è tornato subito al lavoro, non mancando di ringraziare i cittadini per la vicinanza e i medici del Dono Svizzero di Formia.