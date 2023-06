Le notizie più importanti di oggi 17 giugno 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 17 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- A processo un uomo di 63 anni per rispondere di violenza sessuale aggravata sulla nipotina che all’epoca aveva appena 8 anni. I fatti risalgono al febbraio dello scorso anno; nello stesso procedimento penale è finita anche la madre della piccola, 32 anni, figlia dell’imputato, accusata di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'uomo è stato rinviato a giudizio e per lui il processo inizierà nel dicembre del 2024, mentre la donna che ha scelto di patteggiare è stata condannata.

- Task force per i soccorsi a un escursionista che si è ferito sul Sentiero Nardi sul Monte Semprevisa. E’ accaduto oggi; impegnati nelle operazioni di salvataggio sia gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico Lazio che i vigili del fuoco; necessario l’intervento anche dell’eliambulanza per il trasporto dell’uomo di 54 anni al Goretti.

- E’ stato inaugurato all’ospedale Goretti di Latina il nuovo mammografo digitale di ultima generazione dedicato alla radiologia senologica del Dea di II livello di Latina e che, insieme all’ecografo altamente tecnologico, pone il nosocomio del capoluogo pontino tra i centri più attrezzati nel Lazio e in Italia.

- Quattro vittime delle strade: questo il drammatico bilancio delle prime due settimane di giugno nel territorio pontino. Un bilancio aggravato dal decesso del 62enne Rocco Di Maria che ha perso la vita in un tragico incidente che si è verificato in via Nettuno quando il furgone che stava guidando si è scontrato con un camion. Nel sinistro coinvolta anche una vettura.