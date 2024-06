Le notizie più importanti di oggi 17 giugno 2024 a Latina e in provincia

Rivediamo cosa è accaduto oggi a Latina e nel resto nella provincia attraverso le principali notizie pubblicate.

- Da un braciere acceso in un terreno privato e delimitato da una recinzione si è sviluppato un vasto rogo che ha mandato in fumo circa 3 ettari di macchia mediterranea. L'incendio è divampato nel territorio di Itri, in località San Giacomo, e attraverso un'accurata analisi i carabinieri e i vigili del fuoco sono riusciti a risalire al punto di innesco e hanno denunciato in stato di libertà il proprietario dell'area per incendio colposo.

- Una notizia dal tribunale di Latina. Nonnismo alla scuola di volo: nuova udienza del processo a sette sergenti dell'Aeronautica per violenza e lesioni. Ancora uno scontro in aula tra parte civile e accusa da una parte e difesa dall'altra. Il comandante ha spiegato che la Schiff era stata oggetto di numerosi provvedimenti disciplinari e la sua espulsione era stata determinata dalla scarsa attitudine a rispettare alcune regole militari. Poi però, incalzato dalle domande del pubblico ministero e del legale della parte offesa, ha ammesso che in seguito alla denuncia per le violenze subìte e alla diffusione delle immagini di quell’evento lui stesso intervenne con un “richiamo agli ufficiali" (qui l'articolo completo).

- Paura per un incendio in casa, nel territorio di Sezze. Una pentola lasciata sui fornelli accesi ha provocato un rogo in un appartamento, mentre la proprietaria era in giardino. Fortunatamente le fiamme sono state immediatamente contenute dai vigili del fuoco. Salva la donna.

- Rimarrà senza un responsabile la morte della 85enne di Cori Emma Pistilli, investita da un'auto a marzo 2021 e deceduta a causa dei trumi riportati. Il responsabile infatti, Alexandru Costantin Popa, 35 anni di origini romena, è da tempo irreperibile e questa mattina il giudice per l'udienza preliminare ha disposto il non luogo a procedere. Impossibile notificargli gli atti dell'udienza (qui l'articolo completo).

- Nato prematuro a 26 settimane: il miracolo di Leonardo, che ora ha compiuto 2 anni. Una storia a lieto fine e di buona sanità che arriva da Fondi. I genitori hanno voluto incontrare e ringraziare il personale medico e infermieristico del San Giovanni di Dio, che ha permesso un parto difficile e il tempestivo trasferimento del piccolo a Roma.

- Affidata la gestione dell'area verde e del chiosco bar all'interno del Parco San Marco, a Latina. L'amministrazione comunale ha annuciato che la stipula del contratto nella giornata di domani, martedì 18 giugno. La società affidataria è la Coco Bar srl.