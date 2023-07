Le notizie più importanti di oggi 17 luglio 2023 a Latina e nel resto della provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, lunedì 17 luglio, attraverso le notizie e le storie più importanti che hanno interessato la città di Latina e il resto della provincia pontina:

- Momenti di paura questa mattina a Ponza per un’esplosione su un peschereccio. L’incidente si è verificato in banchina mentre a bordo erano in corso alcuni interventi di manutenzione. Due uomini sono rimasti feriti; a causa delle ustioni sono stati portati all’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

- Ha minacciato di morte la compagna e poi le ha rapito il bambino di appena 10 mesi con cui è scappato verso Norma: è finita grazie all’intervento della polizia la fuga dell’uomo, un cittadino extracomunitario, che è stato rintracciato e arrestato con le accuse di maltrattamenti, rapina e sottrazione di persona incapace. Tratto in salvo il bambino.

- Alza l’attenzione sul tema della sicurezza il primo cittadino di Norma dopo la violenta aggressione della notte tra venerdì e sabato. Come prima risposta il sindaco Andrea Dell’Omo ha chiesto la presenza sul territorio di maggiori forze dell’ordine e ha emanato un'ordinanza con l'intento di ridurre la somministrazione di alcolici.

- Vandali in azione in centro a Latina. Nella notte è stata spaccata la targa di Fratelli d'Italia posta all’esterno della sede di via Don Morosini. Calandrini ha definito quanto accaduto “un atto gravissimo, non tanto nelle conseguenze ma nel significato”. Indaga la Digos.