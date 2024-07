Le notizie più importanti di oggi 17 luglio 2024 a Latina e in provincia

Cosa è accaduto oggi in provincia? Ecco un riepillogo delle notizie principali e dei fatti più importanti avvenuti a Latina e in provincia in questa giornata di mercoledì 17 luglio.

- Il Csm ha aperto una pratica dopo la richiesta del consigliere Ernesto Carbone, il quale ha chiesto un "chiarimento sul mancato intervento della magistratura di Cassino in ordine ai fatti di violenza sessuale su minorenne consumata sull'isola di Ponza". Il presunto responsabile è stato infatti solo denunciato a piede libero e a suo carico è stato emesso un foglio di via da Ponza.

- Ci sono anche cinque dipendenti di Acqualatina nell’indagine condotta dal Comando provinciale di Roma della Guardia di finanza che ha mascherato un collaudato sistema di corruttela nella gestione dei servizi idrici e fognari nel litorale romano e che si è conclusa con la denuncia alla Procura della Repubblica di Velletri di 43 persone accusate a vario titolo di peculato, corruzione, furto aggravato, truffa ai danni dello Stato e assenteismo (qui la notizia completa).

- Un incendio sui binari tra Torricola e Pomezia ha creato caos dal pomeriggio di oggi sulle linee Roma- Napoli via Formia e Roma- Nettuno. Decine le cancellazioni dei regionali e molti i treni Intercity limitati nel percorso. Enormi i disagi per i pendolari pontini.

- L'erosione sta consumando in maniera sempre più veloce il litorale della provincia di Latina così come nel resto del Lazio. I dati sono contenuti nel “Rapporto spiagge Lazio 2024” con il quale Legambiente ha fotografato le condizioni della costa rilevando un “consumo di suolo inarrestabile nella fascia tra 0 e 300 metri dal mare”.

- Ancora una notizia di cronaca che arriva dal carcere di Latina, dove un detenuto ha cercato di togliersi la vita impiccandosi con un cappio nella sua cella in via Aspromonte. Il tentativo è fallito grazie al tempestivo intervento degli agenti della polizia penitenziaria.

- Latina candidata a Capitale italiana del libro 2025. Al bando, scaduto l'8 luglio, ha partecipato con un dossier sui miti e l'epopea della bonifica attraverso cui si racconta la storia del territorio. Il ministero della Cultura ha già ammesso la candidatura e il capoluogo è in corsa insieme ad altre 19 città.