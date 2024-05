Le notizie più importanti di oggi 17 maggio 2024 a Latina e in provincia

Ecco il racconto della giornata di oggi, venerdì 17 maggio, attraverso le notizie, i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia. E poi qualche suggerimento su come trascorrere il fine settimana.

- Incendio nel capannone di un cantiere di costruzione e rimessaggio barche nella zona industriale di Borgo San Donato, a Sabaudia. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi nel deposito che si trova in via Ischia e hanno generato un'alta colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco; affidate ai carabinieri le indagini sulle cause.

- Quattro misure di prevenzione della sorveglianza speciale sono scattate a carico di altrettante persone considerate appartenenti a un gruppo criminale, che faceva capo alla famiglia De Rosa, dedito allo spaccio di stupefacenti. Le quattro persone furono coinvolte nell'operazione della squadra mobile che, lo scorso dicembre, portò a 15 misure cautelari.

- E un'perazione antidroga dei carabinieri è stata portata a termine tra il sud pontino e la provincia di Napoli. Quattro le misure cautelari disposte dal gip al termine delle indagini dei militari che hanno permesso di risalire a due fratelli del napoletano ritenuti grossisti della droga che sono stati arrestati. Misure cautelari anche per due giovani di Minturno e Santi Cosma e Damiano considerati i pusher; la droga, da quanto emerso, veniva custodita da un minorenne (tutti i particolari sull’operazione).

- Non ci fu premeditazione e per questo non ci sarà nessun rito abbreviato per Riccardo Di Girolamo, il 33enne che il 13 aprile 2023 uccise a colpi di fucile Marco Gianni, nuovo compagno della sua ex, all'interno del vivaio della vittima. Questa mattina il gip Giuseppe Molfese ha rigettato la richiesta presentata dal legale dell’imputato e disposto il rinvio a giudizio per il 4 giugno davanti alla Corte di assise di Latina.

- Al culmine di un litigio ha dato fuoco a casa della moglie: è accaduto a Campoverde dove è stato arrestato un uomo di 71 anni di Aprilia. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno danneggiato le camere da letto, ma momenti di paura sono stati vissuti per la presenza di due bombole del gas in cucina. Accertamenti dei carabinieri.

- Infine gli eventi e qualche consiglio su come trascorrere il fine settimana: sono tanti gli appuntamenti in programma nella provincia tra spettacoli dal vivo, manifestazioni, escursioni, fiere, feste, mostre e visite guidate. Qui gli eventi per il week end del 18 e 19 maggio.