Le notizie più importanti di oggi 17 novembre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questo venerdì 17 novembre attraverso le notizie, i fatti e le storie più interessanti di Latina e del resto della provincia pontina.

- Un medico ferito a colpi di cacciavite in strada. E' l'ennesimo fatto di sangue consumato sul territorio nel corso della settimana. E'' accaduto ad Aprilia e l’uomo, 52enne straniero, è ricoverato in prognosi riservata al Nuovo Ospedale dei Castelli. Una violenta aggressione nata da una lite per futili motivi, su cui sono ancora in corso le indagini dei carabinieri. Il radiologo è stato raggiunto da alcuni colpi che lo hanno ferito all'addome. I militari hanno fermato il presunto responsabile.

- Un caso di scabbia in una scuola di Itri. Il primo cittadino Giovanni Agresti per la giornata di oggi, a titolo precauzionale, ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole per consentire gli interventi di santificazione e pulizia.

- Due condanne e sei rinvii a giudizio per l’inchiesta denominata "Las Mulas", che nel 2017 aveva sgominato un traffico di droga tra Latina, Aprilia e il Sud America. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, Mario La Rosa, ha condannato i due imputati che hanno richiesto il giudizio con rito abbreviato e ha rinviato a giudizio gli altri sei imputati. Prima udienza il 2 maggio del prossimo anno.

- Nuove accuse per Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete, moglie e suocera del deputato Aboubakar Soumahoro e di altri indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'utilizzo di fondi erogati alla coop Karibu e al Consorzio Aid. Nell’udienza di oggi il procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco ha depositato un nuovo capo di imputazione con il quale cotesta false fatturazioni per ulteriori 650mila euro: ooperazioni sono riferite agli anni 2018 (450mila euro) e 2019 (212mila euro) che portano il totale delle false certificazioni contabili a due milioni e mezzo di euro (qui la notizia completa).

- Un allontanamento dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento, è scattato ad Aprilia a carico di un giovane ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Vittime la madre e i fratelli minori. I carabinieri hanno raccolto elementi di colpevolezza dell'indagato e ricostruito l'accaduto. L'indagine ha così portato alla misura cautelare.

- Un'altra notizia di cronaca giudiziaria. Restano in carcere i due cittadini indiani accusati dell'omicidio di un connazionale avvenuto la notte del 13 novembre a Bella Farnia, Sabaudia. Davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese si è svolta l'udienza di convalida

- Anche i ragazzi della provincia di Latina sono scesi in piazza per la Giornata mondiale dello studente. Una manifestazione attraverso cui i giovani degli istituti pontini, come spiegano dalla Rete degli Studenti Medi, vogliono rivendicare “la propria visione del mondo scuola in contrapposizione al modello portato avanti dall’attuale Governo”. Due le iniziativa che sono state organizzate in provincia: a Latina l’appuntamento è stato dato alle 9.30 in piazza del Popolo mentre nel sud pontino gli studenti si sono riuniti a Formia alle 9 in Largo Paone.