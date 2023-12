Le notizie più importanti di oggi 18 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, lunedì 18 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- Si è concluso con una condanna a 9 anni e 4 mesi di carcere il processo con rito abbreviato per la violenza sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni avvenuto nel sito dismesso dell'Intermodale di Latina Scalo. Il 30enne rumeno Dragos Daniel Marcu, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, doveva rispondere di violenza sessuale aggravata e sequestro di persona.

- Era in albergo con una pistola rubata e senza porto d'armi ed è stato arrestato. L'uomo è stato sorpreso dagli agenti della Squadra volante in una stanza di un albergo di Latina dopo che alcuni familiari avevano allertato il titolare della struttura ricettiva. In hotel si era trasferito da qualche giorno dopo una lite con la moglie ma quando gli agenti sono entrati nella stanza hanno trovato la Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, quindi provento di furto, alcuni proiettili e lui senza alcun porto d'arma da fuoco. A conclusione dell'interrogatorio il gip ha convalidato il fermo e disposto a carico dell'uomo gli arresti domiciliari (qui l'articolo completo).

- Specializzata in furti in appartamento: ladra seriale rintracciata in provincia. La donna, 22enne, è stata trovata dai agenti di polizia di Cisterna, arrestata e condotta in carcere a Rebibbia. Aveva colpito nelle città di Milano, Bologna e Brindisi. Rintracciata e arrestata a Cisterna.

- Latina festeggia i suoi 91 anni. Una giornata di iniziative ed eventi iniziata questa mattina con la tradizionale cerimonia in piazza del Quadrato e l'omaggio al monumento del bonificatore.e proseguita con l'inaugurazione dell'Anagrafe nei palazzi del Comune in centro, con l'intitolazione della strada ad Antonio Pennacchi, con la firma dal notaio per l'acquisizione dell'edificio dell'ex Banca d'Italia e l'inaugurazione dei lavori di riqualificazione del Parco Falcone e Borsellino. Il discorso della sindaca Matilde Celentano in occasione della ricorrenza, gli auguri della presidente Giorgia Meloni alla città.

-