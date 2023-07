Le notizie più importanti di oggi 18 luglio 2023 a Latina e nel resto della provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, martedì 18 luglio, attraverso le notizie e le storie più importanti che hanno interessato la città di Latina e il resto della provincia pontina.

- Maxi operazione della Guardia di Finanza che ha dato esecuzione a 15 misure cautelari personali - 14 ai domiciliari e un obbligo di dimora - nei confronti di altrettante persone nell’ambito di un’indagine in materia di corruzione e contrabbando di carburanti. Sono stati sequestrati anche beni per 4 milioni di euro, tra cui 4 distributori tra Anzio, Albano Laziale, Aprilia e Lanuvio.

- E’ morto a due giorni dall’incidente un 52enne di origini nigeriane rimasto coinvolto in un incidente sabato 15 luglio: l’uomo era stato investito da un’auto su via Dormigliosa a Sermoneta mentre era a piedi: soccorso era stato portato all’ospedale Santa Maria Goretti dove è deceduto per le complicanze delle ferite riportate.

- Rimane in carcere l’uomo che nella notte tra domenica e lunedì era stato arrestato dalla polizia dopo aver minacciato la compagna a cui aveva rubato la borsa portando via con sé il figlio di 10 mesi, fuggendo verso Norma. Era finito in manette con le accuse di maltrattamenti, rapina e sottrazione di persona incapace; oggi l’interrogatorio durante il quale ha negato tutte le accuse.

- Nuovo incendio all’interno del sito dismesso dell’ex Pozzi Ginori in via Piave a Latina. L’area nel tempo è stata trasformata in una vera e propria discarica abusiva. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che hanno evitato che il rogo si propagasse; sul posto anche carabinieri e polizia. Indagini in corso.

- “Prima del tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale e dovrò sottopormi a un intervento”: la confessione di Tiziano Ferro ai fan. Una verità raccontata attraverso un post pubblicato sulle sue pagine social a pochi giorni dall’ultimo concerto di Padova.