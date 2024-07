Le notizie più importanti di oggi 18 luglio 2024 a Latina e in provincia

Cosa è accaduto oggi? Ecco il racconto della giornata attraverso le notizie principali e dei fatti più importanti avvenuti a Latina e in provincia in questa giornata di mercoledì 17 luglio.

- Un sequestro di beni immobili e disponibilità finanziarie per quasi 300mila euro e una misura interdittiva dell'esercizio di attività imprenditoriali e professionali sono scattati nei confronti del titolare di un centro residenziale per anziani del sud pontino e di un imprenditore romano. E' l'esito di un'indagine condotta dalla guardia di finanza del gruppo di Formia. L'attivtà investigativa ha permesso di scoprire una frode con i fondi del Pnrr per "Formazione 4.0", con la creazione di falsi crediti di imposta la compensazione illecita dei bonus. Dagli approfondimenti però è emerso che in realtà la formazione non era mai stata svolta (qui l'articolo completo).

- Una ragazza di 20 anni è precipitata dal secondo piano del suo palazzo. E' accaduto questa mattina a Latina, in via Boito, quartiere Q4. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. La giovane, soccorsa, è stata portata a Roma in eliambulanza.

- Due fiaccolate a Cori per ricordare i due fidanzatini che hanno perso la vita, Alice Carconi e Christian Spirito, rimasti uccisi in un terribile incidente avvenuto domenica 14 luglio tra Cori e Giulianello. I funerali di entrambi si terranno invece sabato 20 luglio, al campo sportivo Stoza di Cori, alle 18,30. Durante le esequie proclamato il lutto cittadino.

- Primi risultati delle analisi dell'Arpa Lazio sulla qualità dell'aria nella zona vicina allo stabilimento Farla andato a fuoco lunedì. Ad annunciare gli esiti è l'assessora regionale All'Ambiente Elena Palazzo: "I dati ci rassicurano, valori nella norma".

- Il Comune di Latina si costituirà parte civile nel processo sul fallimento della Latina Ambiente e al contempo trasmetterà alla Corte dei Conti tutti gli atti riguardanti le vicende della società pubblico-privata e delle cause che hanno condotto al suo fallimento”. Lo ha dichiarato ufficilamente l'assessore comunale alle partecipate Ada Nasti oggi in aula consiliare nel corso della seduta di question time in risposta ad una interrogazione presentata dalla consigliera Maria Grazia Ciolfi.

- A Fondi vincita record con MillionDay: nell'estrazione di oggi un fortunato giocatore si è aggiudicato un milione di euro.