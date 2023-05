Breaking news: le notizie più importanti di oggi 18 maggio 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme questa giornata attraverso il racconto delle notizie più importanti di oggi, giovedì 18 maggio, che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Due le questioni più urgenti e delicate di queste settimane che sono finite sul tavolo del comitato per l'ordine e la sicurezza che si è riunito in mattinata in Prefettura: i siti industriali dismessi (leggi qui la notizia) e gli incendi dolosi che hanno distrutto i due chioschi al litorale di Latina (leggi qui la notizia).

- Comunità in lutto a Fondi per la morte di un uomo di 45 anni deceduto dopo un intervento dimagrante allo stomaco in una clinica privata di Cassino. Sono in corso le indagini della polizia e la Procura ha disposto l’autopsia (leggi qui la notizia).

- E’ stata concessa dall’autorità giudiziaria brasiliana l’estradizione in Italia per Massimo Iacozza, condannato a nove anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il 46enne è stato arrestato in Brasile nel 2021 dopo un periodo di latitanza durato 4 anni in seguito a un'intensa attività investigativa condotta dalla polizia di Stato e dalla locale polizia federale (leggi qui la notizia).

- E' stato condannato a due anni e quattro mesi, e rimesso in libertà, Matteo Baldascini, il 20enne di Latina arrestato il 14 ottobre dello scorso anno per avere commesso una rapina mentre era agli arresti domiciliari (leggi qui la notizia).

- La giornata si è aperta con la notizia dell’incendio in un’azienda nella zona del Piccarello a Latina. Le fiamme divampate nella serata di ieri hanno bruciato due muletti (leggi la notizia).

