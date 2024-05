Le notizie più importanti di oggi 18 maggio 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie più importanti di questo sabato? Il riepilogo della giornata di oggi, 18 maggio, attraverso i fatti e le storie più interessanti che riguardano Latina e la sua provincia.

- Ha interessato anche il territorio pontino la vasta operazione della polizia per il contrasto all’illecito smaltimento di rifiuti che ha toccato 33 province italiane. In quella di Latina le verifiche hanno riguardato una ditta di trattamento e smaltimento rifiuti, due terreni e il sito abbandonato dell’ex Pozzi Ginori a Borgo Piave. La situazione più preoccupate è emersa proprio all’interno dell’ex sito industriale ormai dismesso di Borgo Piave (qui il bilancio dei controlli e le immagini video).

- Sono 10 i minorenni identificati quali autori di una serie di incursioni vandaliche che negli ultimi mesi hanno interessato la città di Fondi. Hanno tutti un’età compresa tra i 14 e i 16 anni e ora i loro genitori dovranno pagare i danni e risarcire il Comune. L’identificazione è stata possibile grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che li hanno ripresi in azione.

- Controlli Alto Impatto a Sezze dove è stata intensificata l’attività delle forze dell’ordine dopo la rissa e gli spari del 28 aprile scorso in cui è rimasta ferita per sbaglio una ragazza. In campo nel pomeriggio di ieri sono scesi dli agenti di polizia, con la guardia di finanza, la polizia provinciale e quella locale, e nella serata i carabinieri. Effettuati posti di blocco in strada, monitorati i luoghi di maggiore aggregazione e gli esercizi commerciali. Controlli serrati da parte dei carabinieri sempre nella giornata di ieri hanno interessato anche il territorio di Aprilia, dopo la serie di furti e rapine degli ultimi giorni.

- Slitta ancora il processo sulla mala gestione del cimitero di Sezze. Altri sei i mesi di rinvio dopo che il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese ha fissato una nuova udienza per il 15 novembre prossimo. Tre imputati hanno chiesto l'abbreviato, per gli altri 26 c'è una richiesta di rinvio a giudizio.

- Una comunicazione di servizio: è in programma per domani mattina a Latina la Mezza Maratona organizzata da In Corsa Libera. La partenza è alle 8.30 dal campo Coni. Per consentire un regolare svolgimento della manifestazione l’amministrazione comunale con un’apposita ordinanza ha disposto il divieto di circolazione per tutti i veicoli nelle strade interessate dal percorso. Qui tutti i particolari.