Le notizie più importanti di oggi 18 novembre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questo sabato 18 novembre attraverso le notizie, i fatti e le storie più interessanti di Latina e del resto della provincia pontina.

- Il bilancio dell'operazione Alto Impatto che nella serata di venerdì ha interessato di nuovo il quartiere Nicolosi, a Latina. Nel corso del servizio la polizia ha identificato complessivamente 189 persone e controllato 145 veicoli lungo le strade, elevando in totale 15 sanzioni. I carabinieri hanno ispezionato un ristorante cinese e sequestrato 100 chili di alimenti non correttamente conservati.

- Scoperto in provincia un altro furbetto del reddito di cittadinanza. I carabinieri della stazione di Sezze, coadiuvati dai militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Latina,hanno denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria un cittadino di nazionalità rumena, già gravato da precedenti di polizia. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo percepiva la misura di sostegno pur non avendo il requisito necessario della residenza in Italia da 10 anni.

- Sostituzione di persona e frode informatica. Per queste ipotesi di reato è stato denunciato un cittadino nigeriano di 33 anni. I carabinieri della stazione di Formia, indagando dopo una denuncia presentata alla stazione dell'Arma, lo hanno identificato come responsabile di una truffa. Mandando una mail e fingendosi un grossista era riuscito a farsi consegnare la somma di 1.600 euro (qui la notizia).

- Problemi al cuore dopo il vaccino anti-covid”: una ragazza di 24 anni fa causa per il risarcimento. Nel 2021 e 2022 la giovane di Latina si è sottoposta alla somministrazione del vaccino contro il coronavirus e da subito ha “accusato un malessere generalizzato e affaticamento. Qualche mese dopo alla giovane veniva diagnosticata una grave patologia cardiaca (qui la storia).

- Intimidazioni e minacce da gruppi di estrema destra durante la manifestazione degli studenti nel capoluogo. La denuncia arriva dalla Rete degli studenti medi, che sottolinea: "Troviamo aberrante la propaganda neofascista, la partecipazione a momenti come questo di esponenti dell'ultra destra con simboli che richiamano organizzazioni neofasciste e neonaziste, che cercano lo scontro con minacce e intimidazione, atteggiamenti che speravamo di aver consegnato a un passato lontano e che ora tornano a riproporsi con terribile pericolosità".