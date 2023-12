Le notizie più importanti di oggi 19 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, martedì 19 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- Operazione della Squadra Mobile che questa mattina ha dato esecuzione 15 misure cautelari - di cui 11 in carcere - nei confronti di altrettante persone - appartenenti per lo più al clan De Rosa - accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, di diversi episodi di detenzione spaccio, nonché di rapina. E’ il risultato di indagini coordinate dalla Dda di Roma e condotte tra gennaio e giugno dello scorso anno che hanno fatto luce su un’organizzazione criminale a carattere familiare che negli ultimi 20 anni ha monopolizzato lo spaccio nella periferia di Latina, e soprattutto nella zona dei cosiddetti “palazzi Bianchi”.

- E’ stato l’intervento tempestivo dei carabinieri, che hanno sentito le urla arrivare da un'appartamento vicino al Comando, a scongiurare la tragedia in un’abitazione di Sonnino: qui una donna era stata aggredita fisicamente dall’ex compagno che al culmine di una lite nata per futili motivi stava cercando di soffocarla, davanti agli occhi del figlio. L’uomo è finito in carcere per maltrattamenti in famiglia.

- Ancora controlli dei carabinieri del Nas negli esercizi di ristorazione, per garantire ai consumatori la sicurezza alimentare e la tutela della salute. Gli ultimi servizi hanno interessato i territori di Latina, Terracina e Pontinia e hanno portato al sequestro di 130 chili di prodotti alimentari vari, tra pane, dolci, pesce e carni, all'interno di due attività (Il bilncio dei controlli).

- E’ stata disposta la detenzione in carcere per i due uomini che nel fine settimana sono stati arrestati dai carabinieri al termine di un inseguimento tra le province di Frosinone e Latina. Intercettati ad Amaseno, dopo una segnalazione per la presenza di un’auto sospetta, i due presunti ladri erano fuggiti pensato di riuscire a far perdere le proprie tracce ma sono stati bloccati a Sonnino e arrestati. In quella circostanza erano stati trovati in possesso di armi e droga.

- Disagi questa mattina a Latina per alcune corse degli autobus soppresse. Una situazione che è stata chiarita dall’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco: “Nella serata di ieri la Csc ha ricevuto i certificati di malattia di 13 conducenti dei mezzi che non avrebbero potuto prestare servizio nella giornata di oggi. A causa dell’orario della comunicazione, non è stato possibile sostituire il personale”. Da domani molti dei lavoratori dovrebbero rientrare in servizio.