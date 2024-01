Le notizie più importanti di oggi 19 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, venerdì 19 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti con le informazioni su ciò che è accaduto a Latina e nella sua provincia.

- “Così mi hanno avvicinata e poi hanno abusato di me”: è la giovane di 17 anni violentata da due uomini nella zona delle autolinee a Latina a raccontare l’incubo vissuto. La ragazzina è stata ascoltata nel corso di un incidente probatorio in modalità protetta e davanti al giudice ha confermato di essere stata abusata in una struttura disabitata.

- Processo con rito abbreviato a carico dei due uomini accusati di tentato omicidio per avere violentemente aggredito con mazze da baseball e bottiglie due cittadini di Cori: la parola è passata al pubblico ministero Simona Gentile la quale dopo aver ricostruito i fatti ha chiesto una condanna a 8 anni di carcere per un 44enne e a 4 anni e 10 mesi per un giovane di 22 anni.

- Tragedia sui binari tra le stazioni di Monte San Biagio e Priverno: questa mattina un uomo è stato travolto da un treno in transito ed è rimasto ucciso. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per tutti gli accertamenti; pesanti le ripercussioni sulla circolazione dei convogli.

- Lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale: queste le accuse per cui è stato arrestato a Terracina un 52enne. Sotto l’effetto di droghe l’uomo ha prima dato in escandescenze in casa minacciando la moglie e poi in commissariato ha aggredito un agente. Solo alla fine, e con non poca difficoltà, è stato bloccato e infine è finito è manette.

- Confisca dei beni e un decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a carico di un 55enne imputato in un procedimento penale, scaturito da un'indagine coordinata dalla Dda di Roma, per traffico di stupefacenti. L'uomo è ritenuto soggetto pericoloso e non in grado di giustificare con un reddito lecito l’acquisto dei beni posti in sequestro.

- Sono in corso le indagini della polizia sul colpo messo a segno nella banca di Credito coopertivo di via Roma a Fondi. Ad agire tre rapinatori che, a volto coperto, hanno fatto irruzione nell’istituto di credito e armati taglierino e coltello hanno bloccato cinque dipendenti facendosi poi consegnare il denaro contenuto nelle casse. Infine la fuga con un bottino da 50mila euro.