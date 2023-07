Le notizie più importanti di oggi 19 luglio 2023 a Latina e nel resto della provincia

Rivediamo insieme quali sono le notizie e le storie più importanti di oggi, mercoledì 19 luglio, che hanno riguardato la città di Latina e il resto della provincia pontina.

- Ha interessato anche il territorio pontino, e in particolare Terracina e Ponza, il servizio di controllo dei carabinieri del Nas che hanno messo nel mirino esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande nelle località turistiche, nelle aree della movida e nelle zone che hanno ospitato i principali eventi di aggregazione. In totale sono state ispezionate 40 attività di ristorazione e circa la metà avevano delle irregolarità; sequestrati oltre 600 chili di pesce e alimenti; multe per 20mila euro (qui il bilancio dei controlli).

- Ha negato tutte le accuse la 44enne maestra di una scuola elementare di Terracina finita nel registro degli indagati con l’accusa di maltrattamenti su un suo studente. La donna è stata interrogata dal gip Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone.

- Tre persone sono state denunciate a Formia perché accusate di aver percepito indebitamente dal 2019 e fino al 2022 il reddito di cittadinanza, incassando oltre 50mila euro. Sono state incartaste dai carabinieri.

- “Grazie a tutti, non siate preoccupati per me. Io non sono in ansia e non ho paura; affronterò tutto con tranquillità”: questo il messaggio di Tiziano Ferro ai fan 24 ore dopo aver annunciato di dover sottoporsi a un intervento per un nodulo alla corda vocale diagnosticato prima del tour. Lo stesso cantautore pontino ha poi spiegato quali saranno le tappe che porteranno all’operazione.