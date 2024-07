Le notizie più importanti di oggi 19 luglio 2024 a Latina e in provincia

Cosa è accaduto oggi? Ecco il racconto della giornata di venerdì 19 luglio attraverso le notizie principali e dei fatti più importanti avvenuti a Latina e in provincia.

- La notizia del giorno è la sentenza di condanna a carico dell'ex professore di religione Alessandro Frateschi, accusato di abusi sessuali su cinque minorenni, avvenuti anche a scuola. L'uomo, diacono, dovrà scontare 12 anni. Il pubblico ministero ne aveva chiesti 9. L'avvocato di parte civile: "Sentenza giusta e commisurata alla gravità dei fatti. Ma le istituzioni, Curia e liceo Majorana, hanno lasciato soli ragazzi e famiglie".

- Un incendio è divampato questo pomeriggio all'interno di un appartamento di una palazzina Incis di viale Mazzini, in pieno centro di Latina. I vigili del fuoco hanno domato il rogo scongiurando danni alle abitazioni vicine. Accertamenti in corso per capire l'origine delle fiamme.

- La morte di Satnam Singh, il bracciante indiano ucciso in un incidente sul lavoro in cui aveva perso un braccio. I legali della difesa di Antonello Lovato, titolare dell'azienda accusato di omicidio doloso per non aver soccorso il lavoratore, rinunciano al Riesame. Parlano di problemi di sicurezza per l'imputato e ipotizzano un risarcimento ai familiari della vittima (qui la notizia completa).

- Salvataggio in mare a Sabaudia nella notte tra giovedì e venerdì. La guardia costiera è intervenuta per mettere in salvo due naufraghi finiti in mare perché il gommone con cui erano usciti imbarcava acqua. Le operazioni sono state particolarmente difficili perché i due uomini non potevano fornire indicazioni sulla loro posizione. Molta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenze. Entrambi sono stati riportati in porto e affidate alle cure dei sanitari.

-Una notizia anche dal Comune di Latina. Urbanistica ed edilizia residenziale pubblica mettono d'accordo maggioranza e opposizione. Sono state infatti approvate oggi, nel consiglio comunale, due delibere anche con i voti della minoranza. Per quanto riguarda l'Erp sono previsti nuovi alloggi per 1.500 persone.