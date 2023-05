Breaking news: le notizie più importanti di oggi 19 maggio 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme questa giornata attraverso il racconto delle notizie più importanti di oggi, venerdì 19 maggio, che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Quattro mezzi coinvolti - un autoarticolato e tre vetture - e un ferito trasportato con l’eliambulanza in codice rosso in ospedale: questi i numeri di un grave incidente che si è verificato questa mattina sull’Appia nel territorio di Pontinia. L’arteria è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi degli agenti della polizia stradale; disagi per gli automobilisti.

- Sempre stamattina, ma questa volta a Latina, la sindaca Matilde Celentano ha incontrato i rappresentanti del Comitato nato spontaneamente dopo gli incendi dolosi ai chioschi sul litorale e i gestori delle due strutture distrutte dalle fiamme. Nel pomeriggio si è recata invece sul lungomare per un sopralluogo: “Il Comune c’è - ha commentato -. Al lavoro per dare risposte rapide”.

- E’ rimasto in silenzio il 30enne, di professione guardia giurata, arrestato nei giorni scorsi per la rapina da 50mila euro messa a segno il 20 marzo alla sala slot del Piccarello. Il 30enne è comparso stamattina davanti al gip del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone per l’interrogatorio di garanzia ma si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è tornato in carcere.

- Hanno scelto di essere giudicate con il rito abbreviato Mirella D'Indio e Tatiana Rizzi, madre e figlia che a ottobre 2022 erano finite agli arresti domiciliari quali mandanti dell’incendio doloso che alcuni mesi prima aveva distrutto lo stabilimento balneare di Duna 31.5 sul lungomare di Sabaudia. Il processo è stato aggiornato al 22 giugno per la discussione e la sentenza.

