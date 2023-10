Le notizie più importanti di oggi 19 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, giovedì 19 ottobre, attraverso le notizie più importanti che riguardano Latina e la sua provincia.

- Un'inquietante storia arriva dalla provincia pontina. Una donna è stata malmenata dai suoceri e le è stata portata via la figlia di 5 anni. La ragazza, che aveva manifestato la volontà di andare via da casa per liberarsi dalle vessazioni della famiglia del compagno, è stata fermata mentre percorreva la Pontina. I suoceri le hanno tagliato la strada, l’hanno picchiata e le hanno sottratto la figlia, lasciandola poi senza auto e senza cellulare. In carcere per lesioni e rapina marito e moglie (leggi qui la notizia completa).

- A Formia arrestati padre e figlio per rapina, lesioni e violazione di domicilio. Vittima è una donna di 35 anni, che in passato aveva avuto una relazione sentimentale con il più giovane. Quest’ultimo l’ha malmenata, le ha lanciato addosso un elettrodomestico e poi ha aperto la porta al padre per rubare il televisore (leggi qui la notizia).

- A Latina scatta la misura della sorveglianza speciale a carico di Cristian De Rosa, arrestato nel corso di un'operazione dei carabinieri risalente al 1 marzo scorso. L'accusa era quella di detenzione e spaccio di stupefacenti, tra l'alloggio Ater di via Londra, utilizzato secondo gli investigatori dalla famiglia anche come base di spaccio, e il quartiere di viale Kennedy. Il 28enne per due anni non potrà allontanarsi dal luogo di residenza e non potrà frequentare persone già gravate da condanne o da misure di prevenzione.

- Stangata del giudice sportivo dopo gli scontri di sabato 14 ottobre al termine della partita di calcio juniores tra Doganella Calcio e La Setina. Sette i giocatori del Doganella e tre quelli de La Setina sono stati squalificati e addirittura un calciatore della squadra di casa dovrà restare lontano dai campi di gioco fino al 2027 (leggi qui la notizia completa).

- Deve rispondere di estorsione per avere costretto con le minacce una operatrice sanitaria dell'allora clinica "Città di Aprilia" a consegnargli due fiale di Toradol. Un uomo 59 anni è stato rinviato a giudizio dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per una vicenda che risale al 2020 (qui la notizia)