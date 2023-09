Le notizie più importanti di oggi 19 settembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, martedì 19 settembre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Antonietta Gargiulo, unica sopravvissuta alla strage di Cisterna compiuta il 28 febbraio 2018 dal marito, il carabiniere Luigi Capasso, è stata ascoltata nell'udienza del processo a carico dei due medici grazie alle cui certificazioni il militare era riuscito a ottenere nuovamente la pistola che la stessa Arma gli aveva tolto. La donna ha raccontato delle minacce del marito e delle reiterate segnalazioni che aveva fatto alle forze dell’ordine.

- Altri due casi del virus Dengue sono stati scoperti nella provincia di Latina, questa volta nel territorio di Aprilia. Il sindaco Principi ha emesso un’ordinanza finalizzata ad avviare una disinfestazione antizanzare in particolare nelle località Selciatella e Consorzio Tre Colli, dove sono stati registrati i due casi che riguardano due pazienti tornati entrambi da viaggi all'estero.

- “Vi ammazzo”: a Sezze è stato arrestato un giovane di 27 anni che poco prima, armato di coltello, aveva minacciato i genitori e i carabinieri intervenuti dopo essere stati allertati dal padre del ragazzo. Deve rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

- Un 51enne è stato arrestato per estorsione a Formia. L'uomo aveva minacciato la proprietaria di un noto albergo della città perché non intendeva pagare la sua camera. Pronto l’intervento dei carabinieri.

- Tiziano Ferro divorzia dal marito Victor Allen: è stato lo stesso cantautore di Latina a dare oggi la notizia attraverso una commovente lettera rivolta ai propri fan e diffusa tramite i canali social. Con lo stesso messaggio l’artista pontino ha fatto sapere di aver annullato tutti gli impegni che aveva in Italia per la presentazione del suo libro, per restare negli Stati Uniti con i suoi due figli. Dopo l'annuncio, una grandissima ondata di affetto ha travolto Tiziano Ferro raggiunto da tantissimi messaggi di amici, colleghi e soprattutto dei suoi fan.