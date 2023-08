Le notizie più importanti di oggi 2 agosto 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, mercoledì 2 agosto, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Un arresto e il sequestro più di due etti di droga destinata alla movida: questo il bilancio dell’operazione condotta dalla polizia a Gaeta. In manette è finito un giovane di 31 anni; nel suo appartamento durante una perquisizione gli agenti hanno trovato 60 grammi di cocaina, divisi in dosi, e 160 grammi di hashish, insieme al materiale per il confezionamento delle sostanze.

- Con un decreto del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è stato nominato il commissario dell’Ater di Latina: è Enrico Dellapietà che prende l’eredità di Marco Fioravante che ha lasciato la gestione dell'azienda pontino lo scorso giugno.

- Due inchieste delle Dda di Roma e Napoli cercano di fare luce sulle dinamiche criminali ancora attuali legate alla morte di Antonio Bardellino, boss e fondatore dei Casalesi, e allo stesso clan. La prima è scaturita dall'agguato al nipote Gustavo Bardellino, raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco a febbraio del 2022 a Formia. Tre sono le persone indagate per quell’agguato mentre nei giorni scorsi sono scattate diverse perquisizioni in diverse città del sud pontino.

- C’è stato in Comune l’incontro tra la sindaca di Latina Matilde Celentano e l’imprenditrice Simona Lepori, comproprietaria dell’hotel De La Ville, dopo lo sgombero della struttura di via Scaravelli. L’immobile, ormai in stato di degrado e di abbandono, era occupato da senza fissa dimora e negli ultimi mesi ben sei volte era stato interessato da incendi. Subito sono stati avviati gli interventi di bonifica che si protrarranno fino alla fine del mese, mentre sono in corso di completamento le progettazioni per la ristrutturazione