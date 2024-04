Le notizie più importanti di oggi 2 aprile 2024 a Latina e in provincia

Il racconto della giornata di oggi, martedì 2 aprile, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Due condanne per tentato omicidio: così si è concluso il processo a carico di due uomini ritenuti responsabili di una violenza aggressione a colpi di mazza da baseball. I fatti sono avvenuti a Cori nel maggio 2023; oggi la sentenza.

- Un 42enne è stato arrestato per stalking nei confronti della famiglia che abitava sullo stesso pianerottolo. Tutto è iniziato a ottobre scorso quando l’uomo ha iniziato a perseguitare i vicini in ogni modo, con messaggi, musica a volume altissimo, pugni sui muri comuni e naturalmente urla e minacce continue anche di notte. “Infame, prendo un'ascia e ti ammazzo”, una delle minacce. L’arresto dopo la denuncia da parte dei vicini.

- Momenti di panico nella giornata di Pasqua nella zona del Nicolosi: un uomo di 30 anni di origini tunisine armato di ascia ha minacciato i passanti in strada. Al momento dell’intervento della polizia dopo alcune segnalazioni però di lui non c’era già nessuna traccia. E’ stato trovato solo in serata quando con la stessa arma e sempre nella zona del Nicolosi ha danneggiato alcune auto.

- Incidente nella notte sulla Pontina dove un cavallo è stato investito da due auto. Purtroppo l’animale è morto; ferito uno dei conducenti, fortunatamente in maniera non grave. Gli accertamenti sulla dinamica sono stati condotti dalla polizia stradale, mentre si cerca il proprietario del cavallo.

- Sorveglianza speciale per un uomo di 45 anni ritenuto un "soggetto pericoloso”. Il suo nome figura fra i 33 arrestati nell'ambito dell'operazione Scarface che nel 2021 aveva smantellato il clan Di Silvio legato a Giuseppe “Romolo”; secondo le carte di quell'inchiesta l'uomo era legato allo spaccio di stupefacenti gestito dalla famiglia. Prima di quell'arresto tuttavia era già stato coinvolto in altri reati.

- Caos il sabato di Pasqua quando il traghetto con i turisti a bordo non è partito e la corsa per l’isola di Ponza è saltata. Un episodio che ha fatto infuriare il sindaco Francesco Ambrosino che si è rivolto al prefetto Maurizio Falco e alla Regione Lazio: “Nuovo disservizio da parte di Laziomar e dei suoi comandanti. Ponza non deve essere trattata in questo modo, abbiamo dignità e meritiamo rispetto. La situazione sta degenerando”. Solo due mesi prima il caso della nave passeggeri che ha rischiato di affondare per il maltempo.