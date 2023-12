Le notizie più importanti di oggi 2 dicembre 2023 a Latina e in provincia

La giornata di oggi, saabato 2 dicembre, raccontata attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno riguardato la città di Latina e il resto della provincia.

- Tragedia a Fondi, dove un pescatore di 73 anni è morto folgorato mentre si trovava sulle rive del canale in località Torre Canneto. L'uomo ha toccato accidentalmente i cavi dell'alta tensione con la sua canna da pesca in carbonio e la forte scarica elettrica lo ha fatto sbalzare in acqua. Inutili per lui i soccorsi.

- Furto nella notte ad Aprilia, inseguimento e arresto. I carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale hanno fermato un 42enne di nazionalità rumena, che aveva poco prima portato via la cassa automatica di un ristorante con tutto l'incasso, dopo aver infranto la vetrata di ingresso del locale.

- Un'altra notizia di cronaca arriva da Formia, dove un uomo è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. E' accusato di estorsioni continuate nei confronti di due albergatori formiani, uno dei quali era stato costretto sotto minacce a consegnare 9mila euro, e di un avvocato del luogo (qui la storia).

- Era stato fermato in autostrada con 120 chili di cocaina. Un uomo di 52 anni di San Felice Circeo è stato ora arrestato per scontare una condanna a quattro anni e 11 mesi di reclusone (qui la notizia).

- Padri e figli coltivatori di marijuana. Nel 2021 erano stati arrestati perché scoperti a gestire una serra completa di tutto l'occorrente, con circa 150 chili di marjiuana tra piante e droga già essiccata e confezionata. I carabinieri li hanno arrestati in esecuzione di un ordine di carcerazione dopo la condanna definitiva.

- Una nuova operazione ad Alto impatto è scattata venerdì 1 dicembre a Latina, ancora nel quartiere Nicolosi. Il bilancio delle attività della questura e dell'Arma dei carabinieri. La polizia ha fermato e identificato complessivamente 156 persone. I militari hanno ispezionato alcuni esercizi commerciali del quartiere e rilevato diverse irregolarità. Scoperto un lavoratore in nero.

- Buone notizie a Latina per il degrado dell'ex Svar: entro il 31 dicembre verrà avviata dall'amministrazione comunale una prima bonifica del sito industriale dismesso, con la rimozione dei cumuli di rifiuti e l'abbattimento delle strutture fatiscenti occupate abusivamente.

- Il 1 dicembre si celebra la Giornata mondiale della lotta all'Aids. Per l'occasione la Asl ha organizzato una campagna informativa e di testing e diverse iniziative di sensibilizzazione sul tema. Presentati anche i dati dei nuovi contagi in provincia: le diagnosi sono in aumento nel 2023, almeno 10 i ricoveri e un decesso. Le infezioni èiù numerose fra coloro che ritengono di non essere a rischio (qui il servizio).