Le notizie più importanti di oggi 2 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme questo martedì 2 gennaio 2024, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la provincia.

- Una nuova indagine su infortuni e morti sul lavoro realizzata dall'Osservatorio sicurezza e ambiente di Vega Engineering. Il Lazio, in zona bianca, è una delle regioni più sicure secondo le statistiche aggiornate a novembre 2023: la regione conta complessivamente nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2023 84 vittime ma rimane in zona bianca, con un’incidenza di mortalità sul lavoro tra le meno elevate in Italia. Nella graduatoria provinciale Latina è invece in zona gialla con un'incidenza di 28,6 rispetto al 24,3 dello stesso periodo del 2022.

- Giornata di disagi e caos sulla linea ferroviaria, con ripercussioni importanti anche sul territorio pontino. Una donna è stata infatti investita da un convoglio nei pressi della stazione Casilina. La vittima, soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Roma, è in gravi condizioni. La circolazione è stata fortemente rallentata anche sulla linea Roma- Napoli via Formia oltre che sulle Roma- Napoli via Cassino e Roma- Velletri/Albano/Frascati.

- Il Comune di Latina ha diritto a un ristoro di oltre 27 milioni di euro come risarcimento del danno per la servitù della centrale nucleare di Borgo Sabotino ora in fase di dismissione. E’ quanto ha stabilito la sentenza della seconda sezione del tribunale civile di Roma che ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero delle Finanze e il Cipe, a rifondere le somme dovute in forma di ristoro per gli anni dal 2005 al 2018. Era stata l’amministrazione cittadina nel 2021, guidata dall'allora sindaco Coletta, attraverso l’avvocato PaoloFrancesco Cavalcanti a presentare domanda di accertamento e condanna in materia di contributi in favore degli enti locali.

- Furto nella notte ai danni di una farmacia di Aprilia. L'episodio risale allo scorso 7 dicembre e dopo la denuncia del titolare i carabinieri hanno indagato riuscendo a risalire al responsabile, un 29enne di origine marocchina. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

- Si chiama Elisa la prima nata della provincia pontina, che è anche una dei primissimi nati del 2024 in tutta Italia. La piccola è venuta alla luce alla mezzanotte precisa del nuovo anno, nella struttura sanitaria Santa Famiglia di Roma. I suoi genitori, Flavia e Marco, abitano però sul territorio pontino, originari rispettivamente di Terracina e Cisterna.