Le notizie più importanti di oggi 2 maggio 2024 a Latina e in provincia

Il riepilogo della giornata di oggi, giovedì 2 maggio, attraverso le notizie e i fatti principali avvenuti a Latina e nel resto della provincia.

- Un uomo è stato arrestato e un altro è attivamente ricercato. E' il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla guardia di finanza ad Aprilia. L’ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di due persone gravemente indiziate del reato di traffico di sostanze stupefacenti è l’epilogo di complesse indagini di polizia giudiziaria portate avanti dai finanzieri della tenenza di Aprilia e coordinate dalla procura di Velletri.

- E' tornato in libertà Marius Nedelcu, il 44enne di origini rumene arrestato martedì sera dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'uomo è il fratello del 37enne Andrei Tiberu, ricercato per aver esploso, sabato scorso a Sezze, un colpo d'arma da fuoco che ha ferito accidentalmente una ragazza di 20 anni ed è stato fermato dopo che nel corso di una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati 84 grammi di marijuana pronti per lo spaccio e un bilancino di precisione.

- Stava consegnando generi alimentari in un'abitazione quando è stato aggredito e morso da un cane. La vittima è un 72enne di Terracina, finito in ospedale. L'uomo è stato morso alla mano destra e per il violento attacco dell'animale ha riportato il distacco completo del dito medio e una profonda lacerazione all'anulare.

- Processo per direttissima al 43enne della provincia di Caserta arrestato per avere rubato all'interno del Tribunale. Il giudice lo rimette in libertà (qui la notizia).

- Presentate ufficialmente le liste in vista del voto per le Europee dell’8 e del 9 giugno. Al momento sono otto i pontini inseriti in corsa nei vari partiti: ecco chi sono.