Le notizie più importanti di oggi 2 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, lunedì 2 ottobre, attraverso le notizie e i fatti più interessanti accaduti nella città di Latina e nel resto della provincia pontina.

-Condanna anche in appello per il clan Di Silvio nell'ambito del processo dell'operazione Alba Pontina. Otto condanne in appello a carico dei componenti del clan che hanno scelto di essere giudicati con rito ordinario: inflitti quasi 53 anni di carcere al gruppo di Lallà per i reati di traffico di stupefacenti, estorsione, violenza privata, favoreggiamento con aggravante mafiosa. Venti anni di carcere per il capo Armando Di Silvio (leggi qui la notizia completa).

- Era stato arrestato nei giorni scorsi ma è tornato in libertà, con il solo obbligo di firma, Luca Pacini, 35enne. La squadra mobile lo aveva trovato con quasi 2 chili di hashish nascosti all’interno di un’abitazione che l’imprenditore, originario di Sabaudia, aveva preso in affitto ma diversa da quella in cui vive. L'uomo è comparso davanti al gip del tribunale di Latina e al magistrato ha raccontato di non essere uno spacciatore ma di aver acquistato quel quantitativo di stupefacente per uso personale, perché era a buon prezzo (qui la notizia).

- Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i tre giovani cileni arrestati venerdì a Latina considerati autori di alcuni colpi messi a segno all'interno di abitazioni del capoluogo. I due ragazzi e la ragazza, che hanno 25, 26 e 31 anni, sono stati interrogati dal gip Giuseppe Molfese ma non hanno risposto alle domande del magistrato (qui la notizia).

- I carabinieri del Nucleo carabinieri forestale di Terracina hanno scoperto una discarica abusiva su via Lungo Linea, nel comune di Pontinia, lungo i margini del canale. All'interno dei grossi sacchi contenenti i rifiuti è stata scoperta della documentazione che ha consentito di risalire ai responsabili. Si tratta di una società di Priverno che opera nel settore edile, il cui amministratore è stato denunciato alla procura (leggi qui la notizia completa).

- Il bilancio dell'azione di Plastic Free nella provincia pontina nell’ambito della campagna nazionale “Sea & Rivers”; 6 gli appuntamenti, oltre tre tonnellate di rifiuti raccolti e 200 volontari all’opera. A Sabaudia il suggestivo bosco in via Vicario, all’interno del Parco Nazionale del Circeo, è stato ripulito da ben 2 tonnellate e mezzo di rifiuti, compresi televisori, frigoriferi, congelatori, wc domestici e persino uno scaldabagno (leggi qui i dettagli della notizia).

- Si discute di emergenza abitativa a Latina tra Ater e Comune. Il presidente e il direttore dell'Ater hanno fatto il punto sulle disponibilità immediate e future di alloggi per fronteggiare il problema di 63 famiglie in stato di bisogno. Sono 61 case popolari attualmente disponibili, di queste però soltanto 11 possono essere immediatamente assegnabili dagli uffici.

- I cittadini pontini in Italia sono tra quelli che guadagnano di meno. Lo rivela Geography Index 2023, la classifica della retribuzione media rilevata nelle 107 province in tutto il paese e che ha l’obiettivo di far luce sulle retribuzioni relative all’intero territorio italiano. In questa speciale graduatoria, Latina si posiziona all’81esimo posto, perdendo anche quattro posizioni rispetto allo scorso anno (qui la notizia).