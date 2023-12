Le notizie più importanti di oggi 20 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, mercoledì 20 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- Cinque anni e mezzo di carcere per violenza sessuale e lesioni aggravate sulla sua ex convivente: questa la sentenza di condanna nei confornti di un uomo di 37 anni. I fatti risalgono al luglio 2019.

- Armi e 4 chili di droga sono stati scoperti dai carabinieri nell’abitazione di un uomo di 51 anni che è stato arrestato. E’ stato grazie a una perquisizione domiciliare che i militari di Borgo Sabotino hanno potuto rinvenire in casa hashish e marijuana, armi rubate e cartucce. Tutto è stato sequestrato e l’uomo è finito in carcere.

- Si chiama “Love for drug” l’indagine condotta dai carabinieri del Nas che ha portato all’esecuzione di due misure cautelari nei confronti di una coppia che deve rispondere dei reati di ricettazione, falso materiale e truffa ai danni del sistema sanitario nazionale.

- Quattro arresti e un sequestro di beni per 9 milioni di euro: questo il bilancio di una brillante operazione della Guardia di finanza che ha fatto luce su un sodalizio criminoso che avrebbe indebitamente ottenuto finanziamenti per diversi milioni di euro, erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti.

- Restano in carcere padre e figlio, arrestati sabato per avere aggredito e picchiato un operaio al quale hanno poi rubato l'auto per poi essere raggiunti dai carabinieri. I due, rispettivamente di 47 e 24 anni, sono comparsi davanti al giudice per l'udienza di convalida al termine della quale per loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

- Un’altra tragedia sulle strade della provincia pontina: un giovane di 28 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un sinistro sull’Appia nel territorio di Fondi. Solo qualche ora dopo sulla Pontina ha perso la vita un uomo investito da un’auto.