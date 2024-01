Le notizie più importanti di oggi 20 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, saato 20 gennaio, attraverso le notizie e i fatti più interessanti accaduti nella città di Latina e nella provincia.

- Paura a bordo della motonave Quirino, partita questa mattina da Formia alle 9 per raggiunge l'isola di Ponza. A causa del forte vento di levante e delle onde la nave ha avuto difficoltà ad attraccare al porto di Ponza e ha rischiato di ribaltarsi. Terrore a bordo per i passeggeri, rimasti fortunatamente illesi, ma moltissimi i danni ai mezzi imbarcati. Il sindaco Francesco Ambrosino lancia l'allarme a Regione e Ministero: "C'è il rischio che accada una tragedia, il porto deve essere sicuro e le navi più moderne" (qui la notizia completa e le immagini).

- Un violento incendio nella notte di venerdì è divampato nel capannone di un'azienda di Sabaudia. A fuoco un mezzo pesante che era all'interno. Ingenti i danni alla struttura. Le cause del rogo sembrano di natura accidentale.

- Una brutta vicenda di cronaca approda nelle aule del tribunale di Latina. E' il caso di un ragazzino di 13 anni di origine cinese picchiato e maltrattato dal padre perché non era andato a lavorare in negozio. La vittima è stata ascoltata in modalità protetta in sede di incidente probatorio e, con l'assistenza di una psicologa, ha raccontto le percosse ricevute dal padre, che lo aveva colpito a mani nude e con un cucchiaio di legno.

- Stretta sulla movida di Formia da parte della polizia: gli agenti hanno ispezionato e controllato i locali del centro per verificare il rispetto della norma sulla somministrazione di bevande alcoliche e la presenza di licenze e autorizzazioni. Nel corso degli accertamenti sono emerse diverse irregolarità.

- Ancora un incidente sulle strade pontine. Cinque i feriti in un sinistro che si è verificato questa mattina lungo via Epitaffio, a Latina. Coinvolte una Fiat Panda guidata da un corriere e un'Audi Q5 a bordo della quale c'erano quattro persone.

- A Terracina riapre ufficialmente al traffico veicolare via Ponte Rosso, nel tratto che era stato chiuso nelle scorse settimane a causa di un cedimento dell'argine del canale dovuto alle piogge. Ci sono però alcune limitazioni alla circolazione.