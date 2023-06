Le notizie più importanti di oggi 20 giugno 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, lunedì 19 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Sette condanne per complessivi 191 anni di carcere. E' la richiesta avanzata in tribunale, al termine di una lunga requisitoria, dal pubblico ministero Marco Giancristofaro a carico dei sette cittadini di nazionalità indiana accusati di avere ucciso il loro connazionale Sumal Jagsheer nel corso di una spedizione punitiva in un’abitazione di Borgo Montello mentre la vittima stava festeggiando la nascita del suo primogenito (leggi qui la notizia completa).

- Una tragedia si è consumata oggi sul litorale di San Felice Circeo. Un uomo di 73 anni è morto dopo aver accusato un malore improvviso mentre faceva il bagno in mare.

- E' morto nel carcere di Velletri, ucciso a calci e pugni dal suo compagno di cella. La vittima è Marcos Schinco, 43enne di origine brasiliana. L'uomo era da tempo residente a Latina ed era stato arrestato in diverse occasioni, l'ultima risale al 2017 quando aggredì alcuni agenti di polizia che cercavano di bloccarlo durante una lite con un tossicodipendente al Parco San Marco (leggi la notizia completa)

- Un ordigno è esploso all'alba nel comune di Formia, davanti a un esercizio commerciale lungo via Emanuele Filiberto. I carabinieri indagano sull'accaduto. La pista seguita è quella di un gesto doloso.

- Tentato scippo questa mattina a Latina, a pochi passi da Piazza del Popolo. Un cittadino straniero ha avvicinato una donna che camminava lungo Corso Matteotti e ha cercato di strapparle la catenina. Ma è poi fuggito a mani vuote per una reazione della vittima. Sul caso indaga la polizia (leggi la notizia).