Le notizie più importanti di oggi 20 luglio 2024 a Latina e in provincia

Cosa è accaduto oggi? Ecco il racconto della giornata di sabato 20 luglio attraverso le notizie principali e dei fatti più importanti avvenuti a Latina e in provincia.

- L'analisi economica della Uil. In provincia aumentano i contratti ma sono sempre più precari. Nel 2023 sono aumentati i contratti attivati in provincia di ben 527 unità rispetto all'anno 2019, ma l'incremento riguarda solo i contratti atipici mentre i rapporti stabili in realtà crollano. Inevitabili e pesanti le ricadute retributive della precarizzazione. Il segretario della Uil Luigi Garullo: "Importi salariali assolutamente insufficienti, decisamente indegni per poter condurre una vita, per poter progettare un futuro" (qui l'articolo completo).

- Aggrediti al Circeo mentre cercano di accedere al mare. E' accaduto ad alcuni attivisti di Mare Libero, membri dell'associazione Circeo Attivo, che nei gorni scorsi stavano manifestando per il diritto di accedere all'arenile e che sono stati raggiunti da sputi, insulti e minacce. A raccontare l'episodio è l'assocazione.

- Sulla Roma- Latina, pronti gli espropri e i primi 13 km. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: "Abbiamo già riperimetrato la strada per l'arrivo fino a Fondi, perchè non si può pensare di non coinvolgere in una strada strategica come questa la città che ospita questo grande mercato ortofrutticolo".

- E' stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di Sezze. Per un uomo di 53 anni non c'era ormai più nulla da fare.Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Da quanto emerge si tratta di una morte per cause naturali, con ogni probabilità riconducibile ad alcune patologie da cui l'uomo era affetto, ma anche alle condizioni igienico sanitarie in cui viveva e all'uso di alcol e sostanze stupefacenti

- Il personale della Asl di Latina in stato di agitazione. La dichiarazione ufficiale arriva dalle sigle sindacali Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Nursind Latina. I rispettivi segretari scrivono alla prefetta di Latina Vittoria Ciaramella e alla commissaria straordinaria della Asl Sabrina Cenciarelli chiedendo un incontro di concliazione.