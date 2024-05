Le notizie più importanti di oggi 20 maggio 2024 a Latina e in provincia

Ecco il racconto di questa giornata, lunedì 20 maggio, attraverso le notizie e i fatti più interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Traffico di rifiuti tra Lazio e Campania: maxi operazione della Dda. L'inchiesta ha coinvolto anche alcune società pontine che si occupano del trattamento dei rifiuti. Nella mattinata di oggi sono state eseguite nove ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico di altrettante persone residenti nel Lazio, in Campania e in Friuli Venezia Giulia, e un sequestro di beni per quattro società e circa due milioni e mezzo di euro tra contanti e rapporti finanziari. Sul registro degli indagati sono finiti gli imprenditori Raffaele e Pasquale Del Prete. Un altro imprenditore pontino finito ai domiciliari: si tratta di Riccardo Traversa, titolare dell’impianto “Refecta”.

- Momenti di paura in un asilo di Aprilia dove un bambino di 5 anni ha accusato un malore; soccorso dai sanitari del 118 è stato portato in eliambulanza in ospedale a Roma. A lanciare l’allarme sono state le maestre che si sono accorte di quanto stava accadendo mentre il piccolo era in classe. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.

- Incidente sul lavoro nella città capoluogo. Il titolare di una ditta di polizie è stato investito dal furgone della sua stessa ditta, che era fermo sulla rampa di un garage e ha improvvisamente iniziato a retrocedere sulla discesa.

- Era detenuto ai domiciliari per aver rapinato, lo scorso dicembre, un uomo invalido. Ora per Carmine Di Silvio si sono aperte le porte del carcere, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Latina in aggravamento della precedente. Lo scorso 10 maggio infatti, durante un controllo degli agenti di polizia, l'uomo non è stato trovato in casa ed è stato denunciato per evasione.

- Dallo scorso ha presentato 15 denunce contro il suo ex. Vittima una donna di Anzio. L'uomo, un 38enne di Aprilia, non ha avuto però mai nessuna misura ed è libero. Il gup del tribunale di Velletri ha fissato l'udienza preliminare, che si terrà nei prossimi giorni, per il reato di stalking aggravato.

- Ancora un episodio di cronaca a Sezze, dove resta alta la guardia delle forze dell'ordine dopo che una ragazza di 20 anni, il mese scorso, è stata ferita accidentalmente da un colpo di pistola. I carabinieri questa volta sono intervenuti per una lite tra due uomini scoppiata in un bar. Uno dei due, 47enne di nazionalità rumena, è stato colpito con un martello sul capo e su una mano.

- In un anno a Latina sono stati incassati 1,3 milioni di euro dalle multe stradali. Ma c’è un piccolo comune, quello di Sperlonga, che nello stesso periodo ha fatto molto meglio incassando dalle sanzioni per le violazioni al codice della strada 100mila euro di più. L'analisi di Facile.it.