Le notizie più importanti di oggi 20 novembre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, lunedì 20 novembre, attraverso i fatti e le notizie più importanti di Latina e provincia.

- La città capoluogo piange la morte di Terenzo Ritarossi, l’uomo di 55 anni morto nell’incidente sulla Monti Lepini nel tardo pomeriggio di domenica. Il tragico sinistro si è verificato nella giornata in cui venivano ricordate le vittime della strada. L'uomo era in sella alla sua moto con sidecar quando è uscito fuori strada.

- Resta in carcere il 44enne di nazionalità egiziana accusato del tentato omicidio di un medico radiologo in servizio in una struttura di Aprilia. L'indagato è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese per l’udienza di convalida e ha raccontato di avere colpito l’uomo soltanto per difendersi. L’aggressione è avvenuta in strada sotto casa del professionista, un 52enne originario dello Yemen. Il medico colpito da 4 o 5 colpi di coltello o di cacciavite all'addome.

- Ha invece ottenuto gli arresti domiciliari il 46enne di nazionalità marocchina arrestato nei giorni scorsi a Terracina perché trovato con 800 grammi di hashish. L’uomo era chiamato a rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ma ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il maxi sequestro di droga è stato messo a segno dai carabinieri di Terracina con l'ausilio delle unità cinofile di Ponte Galeria (qui la notizia).

- Peggiora la qualità della vita a Latina: la provincia perde cinque posizioni in un anno. E’ quanto emerge dall’indagine di ItaliaOggi - Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. Il territorio pontino all’81esimo posto, maglia nera nel Lazio.

- Sarà riallestito a partire da dicembre il dormitorio invernale nel capoluogo pontino e come lo scorso anno sarà gestito dalla Croce Rossa. La collocazione è ancora la tensostruttura nell'arena Prampolini, con accesso sul lato destro dello stadio Francioni. Ad annunciarlo è il Comune di Latina, che ha predisposto una delibera in cui stabilisce la sede della struttura e la affida in gestione alla Cri.